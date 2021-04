Na rozdíl od prvního sobotního utkání byl ten druhý nedělní hodně vyrovnaný. Zubří vyšly začátky obou poločasů, naopak domácím tentokrát vázla střelba a k tomu se Valachům rozchytali gólmani, hlavně Mizera.

„Tlačili jsme je do prostorů, který jsme si naplánovali, ale přesto jsme z toho dostávali branky,“ nesouhlasně pokyvoval hlavou trenér Karviné Michal Brůna. Rozdíl oproti prvnímu duelu také viděl ve výkonu zuberských gólmanů.

„Naše střelba nebyla dobrá, i tak jsme ale měli pasáže, kdy jsme vedli o dva, o tři a mohli odskočit. Rozhodnutí jsme měli v rukou, ale poslední útok jsme nedali a nezvládli ani sedmičky,“ mrzelo Brůnu.

Jestli Karviné něco fungovalo, tak prostrkávačky na pivota, což ale bylo žalostně málo. Domácí navíc jasně rozhodila situace z 50. minuty za stavu 22:20, kdy Mičkalův pokus letěl do prázdné karvinské brány a ve snaze odvrátit ho se srazili Solák s Patzelem, Solák se navíc udeřil o tyč a karvinská lavička zkoprněla, aby to nebylo nic vážného.

Protože se oběma oporám Baníku musel věnovat doktor, nemohli být karvinští střelci použiti pro další tři útoky svého mužstva a na provedení útočných akcí Karviné to bylo znát. Domácí vedení ztratili, dokonce se dostali do brankového manka. Nicméně poslední útok patřil jim, ale v neděli jim prostě nebylo přáno.

„Ty dvě osobky, které na nás vytáhli, nám dělaly potíže. Zůstávali jsme tak jen čtyři v poli. Celou dobu se to tahalo, nebylo nic jisté. Na konci jsme vedli o gól, o dva, ale technickými chybami jsme nechali Zubří pokaždé dotáhnout. Dneska to nebyl dobrý výkon, dostávali jsme laciné góly,“ uznal karvinský Slavomír Mlotek.

Zubří přerušilo sérii

Valaši nakonec dotáhli utkání k sedmičkovému rozstřelu, v němž opět Karviná mohla rozhodnout, vedla 2:1 i 3:2, ale nejprve Nedoma, a v poslední sérii i Užek, své sedmičky neproměnili a pokračovalo se dál. V sedmé sérii se Solákovi vůbec nepovedl technický pokus, naopak Mořkovský, který předtím už jednou neuspěl, svou šancí nepohrdl a Zubří po jedenácti letech uhrálo s Karvinou ve vyřazovací části vítězný bod v sérii.

„Doufám, že si kluci konečně uvědomili, že i Karviná je k poražení,“ radoval se z výhry trenér Zubří Michal Tonar. „Dneska nám přišel slušný výkon v bráně, který nám včera chyběl, také agresivita měla parametry, které play off potřebuje. Těší nás, že jsme si vybojovali dva zápasy u nás v Zubří, budeme teď mít větší klid se na ně připravit,“ plánuje Tonar.

Válka nervů tedy může pokračovat. „Bez toho to není ono, Michal (Brůna) je zkušený trenér, určitě bude přes ten týden něco vymýšlet na naši hru. Je to i souboj taktiky. Pokusíme se to soupeři ještě znepříjemnit,“ slibuje Tonar.

A baníkovci? „Je to nepříjemnost, ale nedělám z toho tragédii, Zubří zahrálo skvělý zápas a my tam holt pojedeme vyhrát. To zůstává stejné,“ říká Brůna.

„Budeme k tomu přistupovat jako vždycky, soustředíme se vždy na nejbližší utkání. Holt nám nezbývá, než uspět v Zubří v obou zápasech,“ dodal Mlotek.

Dramatické druhé čtvrtfinále mezi Karvinou a Zubřím (ve žlutém) dopadlo lépe pro Valachy.Zdroj: Ivo Dudek

Proč opět není prodloužení?

Za zmínku jistě stojí připomínka, proč se opět po šedesáti minutách hned házely sedmičky a ignoruje se tak prodloužení. Všechny významné zápasy ve světě se hrají přes prodloužení, v České republice se ale pořád série play off degradují okamžitou střelbou ze značky sedmimetrového hodu.

Baník Karviná – Robe Zubří 25:25 (13:12), 4:5 na sedmičky

Sled: 1:3, 2:5, 5:5, 7:8, 9:11, 12:11, 16:14, 18:16, 21:18, 23:21, 23:24, 24:25. Rozhodčí: Kichner, Vacula. Sedmičky: 3/1:4/4. Vyloučení: 1:4. Bez diváků. Sedmičkový rozstřel: proměnil Šustáček (0:1), proměnil Patzel (1:1), neproměnil Palát (1:1), proměnil Solák (2:1), neproměnil Mořkovský (2:1), neproměnil Nedoma (2:1), proměnil Havran (2:2), proměnil Skalický (3:2), proměnil Mičkal (3:3), neproměnil Jan Užek (3:3) – proměnil Patzel (4:3), proměnil Šustáček (4:4), neproměnil Solák (4:4), proměnil Mořkovský (4:5). Stav série: 1:1.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Skalický 5/1, Patzel 5, Solák 2, Nedoma 2, S. Mlotek 4, Jan Užek 1, Franc, Plaček, Nantl, Gromyko 5, Noworyta, Urbański, Růža, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Zubří: Šustáček 5, Havran 5/1, Jurka 4, Mořkovský 4/4.