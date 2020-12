Ten přijel do Slezska s několika exkarvinskými hráči (Zbránek, Piwko, Mucha, Rumian) a navrch s dlouholetým trenérem Karviné Jaroslavem Hudečkem. O motivaci tak měly Hranice postaráno. A nutno dodat, že v první půli domácí trápily.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché, Hranice v posledních třech kolech neprohrály, obraly Plzeň, vyhrály ve Frýdku-Místku. Je to velmi slušný mančaft,“ uznal karvinský trenér Michal Brůna. Své svěřence ale znovu připravil takticky velmi dobře.

„My jsme především museli být trpěliví. Nic zásadního jsem klukům v kabině neříkal. Hranice jsou pokaždé dost nepříjemné, hrají přesně do ruky, čekají na chyby a nějaká individuální chybka se tam většinou pokaždé objeví, čehož pak využívají. Bylo tedy nutné hrát si pořád to svoje, čekat a trpělivě si budovat náskok,“ odtajnil jednoduchý plán jak uspět, trenér Brůna.

První poločas se Hranice ještě držely. Navzdory slušné obraně Baníku a dobrým zákrokům Marjanoviće v bráně. Po změně stran ale domácí přidali a vybudovali si dostatečný náskok šesti a více branek.

„Určitou dobu jsme vydrželi jet podle plánu, ale domácí nakonec potvrdili svou sílu. Právem patří ke špičce soutěže. Byli lepší v individuálních činnostech, agresivitě, tvrdosti,“ vypočítával hranický kouč Jaroslav Hudeček.

Zdroj: Ivo Dudek

Brůnu těšilo, že mladí borci jako Růža, Noworyta, Flajsar a další hrají čím dál víc. „Dali jsme tam Růžu, nezklamal, dali jsme tam Flajsara, taky zahrál. Samozřejmě se opíráme o naše hlavní koně Patzela se Solákem, kteří mají obstarávat střelbu a dnes to naplnili,“ připomněl Brůna osmnáct gólů obou karvinských lídrů.

Hudeček: Byl to zvláštní pocit

Jaroslav Hudeček se poprvé v roli trenéra soupeře představil v Karviné. Když ještě vedl Litovel, do Karviné tehdy nejel. Teď si odbyl premiéru. „Bylo to poprvé v životě a byl to zvláštní pocit. Samozřejmě jsem tady chtěl uspět, protože jsem momentálně trenérem Hranic, ale jinak mě těší, jak si Baník letos počíná. Vždyť jsem tady působil 47 let, na to se nedá zapomenout,“ přiznal Hudeček.

Mrzelo ho, že Cement nevydržel brnkat Baníku na nervy delší dobu než poločas. „Tam jsme se drželi, pak už jsme ale museli hrát stejně jako s Plzní vabank. Tam nám to vyšlo, dneska už ne. Šli jsme do rizika 7 na 6 ve snaze něco s výsledkem ještě udělat, ale kvalita byla na straně domácích. Michal Brůna třeba prostřídal. Stáhl Mlotka, který nebyl tak úderný jako mladý Růža, na levou stranu dal Flajsara, který také ukázal potenciál. My tak široký kádr nemáme, abychom se nevyvarovali herního poklesu,“ uznal Hudeček.

Hraničtí to občas zkoušeli i s osobní obranou na Soláka, ale ten se nenechal znervóznit a stejně soupeři nasypal do sítě devět gólů. „Rádi bychom teď naši dobrou formu potvrdili ve středu v Zubří. Je třeba vytěžit z toho co nejvíc, i když víme, že tam se nám nikdy nehraje moc dobře,“ zakončil Michal Brůna.

Baník Karviná – Cement Hranice 31:20 (14:11)

Sled: 4:1, 7:3, 8:6, 9:8, 12:9, 16:11, 18:13, 21:15, 23:18, 27:18. Rozhodčí: Blanar, Opava. Sedmičky: 5/5:1/1. Vyloučení: 5:3. Diváci: 0 (hráno bez diváků).

Karviná: Marjanović, Mokroš 2 – Patzel 9/4, Solák 9/1, S. Mlotek 1, Skalický 1, Nedoma 2, Nantl, Franc, Jan Užek 1, Plaček, Gromyko 1, Flajsar 2, Růža 3, Široký, Noworyta. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Hranic: Magrla 4/1, Rumian, Indrák a Mucha po 3.