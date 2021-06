Pod hlavičkou Slávie OU zde startoval tým basketbalistů ze Sokola Karviná a nevedl si vůbec špatně. Jan Krutina, Richard Marek a Miroslav Pacut překvapivě postoupili s bilancí dvou vítězství a jedné porážky z těžké základní skupiny do osmifinále. V něm pak už nestačili na pozdějšího vítěze, reprezentační výběr Rakouska, který se před týdnem statečně pral v kvalifikaci o olympiádu.

„Myslím, že jsme podali výkon na hranici našich možností. Na poslední chvíli nám vypadl čtvrtý hráč, hráli jsme bez střídání, což se v některých zápasech projevilo. Na Rakušáky v osmifinále bychom ale ani ve čtyřech určitě neměli. Reprezentace, která trénuje dvakrát denně, to už je jiná úroveň, nejen co do schopností a dovedností jednotlivých hráčů“ říká pivot karvinských Richard Marek, který v klíčovém utkání ve skupině proti rakouskému týmu Sonze vládl v podkošovém prostoru.

„U těch nejlepších týmů je vidět velká sehranost, trénují basket 3x3 dlouhodobě spolu, a to se musí projevit. Individuální kvalita už dávno nestačí, vždyť třeba celek složený ze čtyř hráčů z NH Ostrava postoupil ze skupiny jen s velikým štěstím a v osmifinále pak také hned vypadl,“ dodává kapitán týmu Miroslav Pacut a zároveň chválí nejméně ostříleného spoluhráče Jana Krutinu. „Basketbal 3x3 je o dost tvrdší než klasický basket, a protože Honza je opravdu velmi tvrdý hráč, tušil jsem, že mu to bude vyhovovat, i když má s basketem na 1 koš minimum zkušeností. Hrál opravdu výborně.“

Na následujících turnajích by se měli, stejně jako loni, objevit také další opory Sokola Karviná Tomáš Hamrus, Jan Landor, Lubomír Oswald, Jakub Lepka nebo čerstvá posila Sokola Jan Koloničný, který přišel z extraligového Hradce Králové.