/FOTOGALERIE/ V základní části druhé ligy suverénně vyhráli skupinu C, teď mají basketbalisté Sokola Karviná před sebou nejdůležitější etapu, která rozhodne o tom, jestli tato sezona bude úspěšná. Přání týmu? Probít se o soutěž výš! První krok na dlouhé cestě k jeho splnění čeká Sokoly už o víkendu, kdy ve čtvrtfinále musí vyřadit Třebíč.

Basketbalisté Sokola Karviná v základní části druholigové skupiny C vyhráli v lednovém dvoukole oba zápasy u soupeřů, v Brně nad Černými Poli 84:61 a v Třebíči 76:66. | Foto: Foto: TJ Sokol Karviná

Série play-off druholigové skupiny C začne v sobotu 1. dubna v Třebíči, která v základní části skončila osmá. Druhé čtvrtfinále je na programu v karvinské ZŠ Družby hned v neděli 2. dubna od 14 hodin. Hraje se na dva zápasy a rozdíl skóre.

Další dvojice tvoří Vlci Žďár n. S. - Slovan Černá Pole Brno, UP Olomouc - BK Hladnov Ostrava, Renocar Brno - SK Žabovřesky.

Karvinští Sokoli navázali na loňský triumf, do play-off jdou z první příčky

„Základní část byla hodně vyrovnaná a vzhledem k tomu, že play-off je de facto nová soutěž, často v ní dojde k překvapení,“ upozornil karvinský trenér Roman Hamrus, že ve vyřazovacích bojích se nesmí podcenit žádný soupeř.

Sokoli v této sezoně Třebíč dvakrát porazili - doma 81:50, venku 76:66. „Jsme sice mírnými favority, ale zápas v Třebíči byl velmi náročný a domácí kladli velký odpor,“ připomenul kouč lednovou výhru u soupeře.

„V posledním kole základní části Třebíč vyhrála v Ostravě po prodloužení a odsoudila papírově výborný tým Ostravské univerzity k sestupu ze druhé ligy,“ dodal kouč Sokolů.

Tým z Vysočiny v play-off navíc posílí hráči Pardubic. „Utkání v Třebíči, kde se očekává naplněná městská sportovní hala s účastí regionální televize, bude obrovsky náročné a vypjaté. Věříme, že i u nás ‚na Družbě‘ bude výborná atmosféra, která nám postupně pomůže splnit si náš sen a cíl,“ řekl Roman Hamrus s tím, že také Karviná nastoupí doma v nejsilnější sestavě.

Čtvrtfinále, semifinále i finále se hrají na dva zápasy a rozdíl skóre. Nejlepší tým z play-off skupiny C pak postoupí do dalších bojů, kde se utká s vítězi skupin A a B o účast v I. lize.

Karvinští Sokoli v minulosti už třikrát postoupili do semifinále, ale v něm je vždy vyřadil favorit, naposledy vloni BK Opava B. „Tentokrát patříme k favoritům i my, této role se nezříkáme, ale určitě nejsme jediný tým, který má ambice na postup do první ligy,“ poznamenal Roman Hamrus, trenér basketbalistů Karviné.