Smutné finále pod koši. Souboj Sokolů ovládli Pražané, Karviné skončila sezona

/FOTOGALERIE/ Druhou ligou profičeli jako japonský šinkanzen, v základní části suverénně ovládli skupinu C, když od 24. září 2022 do konce letošního března neuspěli jen v jediném zápase, v play-off pak přidali další čtyři vítězství. Basketbalisté Sokola Karviná se poprvé probili až do finále, ale v něm je zastavil Sokol Pražský. Ve víkendových duelech mu podlehli v Praze 76:84 a doma 63:68.

Basketbalisté Sokola Karviná si baráž o I. ligu nezahrají, ve finále II. ligy podlehli Sokolu Pražskému 76:84 a 63:68. Fotogalerie je ze zápasů v celé této sezoně. | Foto: TJ Sokol Karviná