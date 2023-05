Basketbaloví Sokoli z Karviné touží přepsat historii. Doletí poprvé do finále?

/FOTOGALERIE/ Čtvrtfinále s Třebíčí zvládli parádně (93:60 a 146:81), po něm si basketbaloví Sokoli z Karviné trochu odpočinuli a o víkendu jdou znovu do boje. Čeká je velká výzva v podobě čtvrtého semifinále play-off II. ligy v historii klubu. Třikrát bylo konečnou stanicí, letos by rádi doletěli do finále. K postupu ovšem potřebují zdolat brněnské Žabovřesky a také vydatnou podporu fanoušků.

Před rokem basketbalisté Karviné ztroskotali v semifinále druholigové skupiny C na BK Opava B, který pak postoupil do I. ligy. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík