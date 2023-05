Konec sezony? Sokolí letka z Karviné to odmítá, do Prahy se jede poprat o baráž

/FOTOGALERIE/ Do dějin klubu se už zapsali tím, že jako historicky první postoupili do finále II. ligy. Basketbalisté Sokola Karviná se s tím ale spokojit nechtějí, úspěšnou sezonu by rádi změnili na veleúspěšnou. V cestě do baráže o I. ligu jim teď stojí Sokol Pražský. Série play-off na dva zápasy a skóre začíná v hlavním městě v sobotu 6. května (17.00), do haly ZŠ Družba se přesune v neděli 7. května od 14 hodin.

Karvinští basketbalisté vyhráli druholigovou skupinu C, ve čtvrtfinále vyřadili Třebíč a v semifinále Žabovřesky. Teď je čeká finále se Sokolem Pražským. | Foto: Sokol Karviná