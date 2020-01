„Jak brněnským Žabovřeskám, tak Žďáru jsme potřebovali vrátit porážky z podzimu a povedlo se. Máme teď lepší vzájemné zápasy a play off už nás nemine,“ mnul si ruce nad splněným cílem trenér Sokolů Roman Hamrus.

Karvinští vraceli Žabovřeskám vysokou prohru o 20 bodů. Úspěšně. Brňané nestíhali a odvezli si ze Slezska debakl, čímž se ponořili do pásma sestupu.

„Prakticky od nějaké páté minuty jsme udávali tempo hry a od startu druhé půle začala demolice soupeře,“ pochvaloval si Hamrus.

Všichni domácí hráči se zapsali do střelecké listiny, skvěle rozebírali obranu soupeře a ve druhé půli se již většina klíčových hráčů šetřila na nedělní zápas se Žďárem.

I tomu potřebovali Karvinští vrátit prohru a vyhrát aspoň o 8 bodů. Povedlo se udělit další debakl. „Celý tým šlapal na plné obrátky celý zápas, byl to skvělý výkon,“ mohl trenér opět chválit.

Když domácí vedli o 40 bodů, odešla základní pětka ze hřiště a povzbuzovala mladé juniory či hráče naskakující po zraněních.

„Byl to hodně vydařený víkend. Pokud budeme v této sestavě a vyhnou se nám zranění, jsme schopni porazit kohokoli doma i venku. Ještě zabojujeme o co nejlepší pozici, zbývá nám ale odehrát utkání proti týmům, které jsou na hranici play off či jsou dokonce přímo ohrožené sestupem a doma bývají tradičně tlačeni jihomoravskými rozhodčími, takže to nebude nic snadného,“ upozorňuje Roman Hamrus na nejbližší los.

VÝSLEDKY

Sokol Karviná – SK Žabovřesky 102:58 (53:27)

Karviná: Lepka 21, Wojnarowsky 13, Odehnal 12, Oswald 9, Marek 8, Zikl 8, T. Hamrus 6, Landor 6, Horváth 6, Jež 6, Krutina 5, Paluv 2.

Sokol Karviná – Vlci Žďár n. S. 110:61 (57:34)

Karviná: Landor 18(šestky 7/7, 100 %), Wojnarowsky 18, Lepka 14, Horváth 14, Zikl 12, T. Hamrus 8, Odehnal 8, Oswald 7, Marek 4, Krutina 4, Paluv 3, Kloss. Trenéři: R. Hamrus a Sodomka.