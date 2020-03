Byla to reakce na vládou vyhlášený stav nouze kvůli koronaviru.

Druholigoví košíkáři Karviné měli o víkendu rozehrát play off. Podobně jako v dalších sportech jsou ale soutěže přerušeny. „Mrzí nás to, ale jinak to nejde a nezbývá než rozhodnutí respektovat. Budeme teď čekat na další vyjádření ČBF, zda se sezona vůbec dohraje,“ nastínil Hamrus možný černý scénář.

Pak situaci odlehčil. „Aspoň nebudeme muset počítat sto osob na zápas. Ale upřímně – hrát bez diváků stejně není ono,“ zakončil.