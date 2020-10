„Výše skóre je v obou zápasech proti kvalitním soupeřům výborné, tohle jsme snad ani nečekali, ale zatím se ukazuje velká síla našeho týmu. Těžíme především z velké vyrovnanosti a týmovosti. Třeba trenér ČP Brno mi sdělil, že náš tým je tak vyrovnaný, že neví, koho dřív bránit a na koho se soustředit. Snad nám forma vydrží,“ přeje si trenér a předseda karvinského klubu Roman Hamrus.

Karvinští proti ČP Brno začali slušně, ale bodovou smršť rozjeli až ve třetí čtvrtině, kdy soupeři nasypali do koše několik trojek a z rychlých protiútoků přidávali další body. Trenéři správně točili všechny hráče, takže tým si díky široké rotaci udržoval své tempo, jemuž Brňané marně čelili.

„Soupeř nebyl vůbec špatný, byl v docela silné sestavě a nastoupili za něj i dva bývalí Karviňáci – Segeďa a Michalička, kteří v Brně studují vysokou školu. Ale jak říkám – kolektivní zaujetí pro hru slavilo úspěch,“ pochvaloval si Hamrus výborný výkon Sokola.

Proti SAM Brno se Karvinští v první čtvrtině trochu hledali v obraně, ale pak zase převážili misky vah na svou stranu výbornými bloky a zlepšenými doskoky. Skvělé akce Brůny vymazaly pomalý rozjezd mužstva, po poločase domácí své akce ještě vyšperkovali a náskok narůstal.

Vyšplhal se chvíli i na třicet bodů, pak Brňané přece jen korigovali. „V soupeřově táboře bylo asi pět pendlů a hostujících hráčů z první ligy, takže jejich tempo hry bylo velmi dobré, ovšem i s tím si náš tým poradil,“ pochvaloval si druhý trenér Sokola Petr Sodomka starší.

Karvinští rozjeli sezonu třemi výhrami v řadě a jako obvykle budou patřit k tomu lepšímu, co je ve skupině C II. ligy k vidění. Tajným přáním pak je zabojovat o postup do vyšší soutěže. K tomu je ale zatím daleko.

VÝSLEDKY

Sokol Karviná – Černá Pole Brno 100:69 (44:38)

Karviná: Brůna 26, Horváth 15, Pacut 14 (4 trojky), Zikl 11, Lepka 10, T. Hamrus 8, Oswald 5, Odehnal 4, Krutina 4, Marek 3, Landor, Wojnarowsky.

Sokol Karviná – SAM Brno 99:76 (48:35)

Karviná: Oswald 19, Brůna 19, Lepka 16, Zikl 14, Šiko 8, Landor 6, Marek 5, Horváth 4, T. Hamrus 3, Pacut 3, Krutina 2, Daniel Tomek. Trenéři: R. Hamrus a P. Sodomka.