Hráčský kádr druholigových karvinských basketbalistů se posiluje a ambice klubu jsou minimálně vyrovnat své nejlepší výsledky historie ze sezon 2017-18 a 2018-19, tedy semifinále play off.

Basketbalisté Karviné zbrojí na novou sezonu. | Foto: Ivo Dudek

V zákulisí se však šušká o tom, že by klub chtěl zaútočit na postup do první ligy, což by při desetiletém působení karvinského Sokola ve druhé lize byla zajímavá tečka za tímto jubileem. „Kdybychom mohli míchat kartami při postupu do první ligy, byli bychom rádi, ale tam bude záležet i na štěstí,“ uznává předseda Sokola v Karviné Roman Hamrus.