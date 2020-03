To, co prvoligové basketbalistky Havířova tušily před posledním výjezdem na sever Čech, se naplnilo. Play off se jich letos týkat nebude.

Prvoligové basketbalistky Havířova se do nejlepší osmičky nedostaly. | Foto: Tadeáš Bednarz

„Věděla jsem to. Už když jsme začaly ztrácet první zápasy nového roku, tušila jsem, že nás to bude mrzet. A je to tady. Klidná sezona mě prostě nečeká,“ obracela oči v sloup trenérka havířovského družstva Iveta Rašková.