„Bohužel jsme k němu nedostali šanci. Kluky musím ale za celoroční přístup pochválit. Tým podával nadprůměrné výkony, před začátkem sezony jsme porazili v přípravě i několik týmů z první ligy a postoupili v Českém poháru přes favorizovanou VŠB Ostrava. Věřili jsme si,“ podotkl první muž karvinského basketbalu a předseda Sokola Roman Hamrus.

Karvinští v týmu přivítali dva nové hráče Jakuba Zikla a Tomáše Kovalčíka, přišli však o Karla Šedu a pro první polovinu sezony i o Tomáše Hamruse (zranění).

V první půlce sezony hráli Sokolové převážně venku a docílili několika pozoruhodných vítězství (v Šumperku, Podolí i na palubovce VŠB Ostrava), prohráli však zbytečně v Žabovřeskách a Kyjově.

Průběžné třetí místo po polovině soutěže neudrželi, zklamáním byly domácí těsné prohry s Šumperkem a Podolím, i když zase vrátili porážky všem týmům, u kterých prohráli v první polovině základní části (Žabovřesky, Žďár n. S. a Kyjov). Čtvrté místo bylo lepší než loni.

„Během sezony jsme disponovali poměrně slušnou střelbou trojek a dobrou organizací a kreativitou v útočné hře. Za celou základní část jsme měli statisticky nejlepší útok, ale až sedmou nejlepší obranu,“ přidal statistické údaje Roman Hamrus.

Cenné je, že šanci dostávali i mladíci z juniorky Adam Jež, David Paluv či Sebastián Kloss. Karvinští v novém roce posílili o Artura Wojnarowského z Hladnova, přišli ale o Kovalčíka, který si utrhl achilovku, a Davida Číšeckého, který se z pracovních důvodů přesunul do béčka. „Základní pětka doznávala neustálých korektur, což se možná projevilo,“ uznal Hamrus.

Ani jednou nechyběl a hlavní oporou byl opět kapitán Lubomír Oswald.

Jak sezonu ČBF vyhodnotí, na to se bude čekat do 15. května, kdy přijdou konečné informace k postupům a sestupům družstev ve všech soutěžích. „Koronavirová krize může mít dopad na chod některých klubů z vyšších soutěží. Jsem zvědavý, jak to dopadne,“ poznamenal Hamrus.

Kromě áčka odehrál svou sezonu i B-tým v severomoravské lize mužů. V základní části skončil třetí a postoupil do finálové skupiny, která však ani nezačala. Tým vedli Roman Hamrus, Petr Sodomka starší a následně i Jindřich Wisla.

Junioři U19 odehráli první ligu, což je celostátní druhá nejvyšší soutěž. V základní části měli bilanci 4-10, zůstali ve skupině o udržení, která nebyla dohrána. V týmu je celá řada mladých a talentovaných hráčů, ročníků 2002 a 2003, tedy o rok až dva mladších, než jejich soupeři. Oporami byli Adam Jež, David Paluv a bratři Daniel a Dominik Tomkové, tým má perspektivu. Vedli jej Petr Sodomka mladší a Marek Sochacki.

V oblastních soutěžích působili starší žáci U15 a mladší minižáci U11 pod vedením trenérů Patrika Moslera a Romana Haška za asistenční pomoci Emila Hamruse a Zdeňka Zimy.

„Tady jsou výsledky druhotné, důležitá je spolupráce hráčů, získání basketbalových návyků, a aby to kluky bavilo,“ upozornil Hamrus. Za spolupráci během sezony poděkoval i sousedním klubům

Start Havířov a Snakes Ostrava, s nimiž má dohodu o vzájemném hostování hráčů.