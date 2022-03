„Postupem do semifinále jsme si vyrovnali nejlepší výsledek klubu v historii. Již dvakrát jsme do semifinále play off postoupili, ale tam zatím vše končilo. Teď věříme, že to konečná nebude, naším cílem je postoupit do finále, ale víme, že to bude velmi obtížný úkol,“ uvědomuje si úspěšný trenér Sokola a předseda basketbalového klubu Roman Hamrus.