Basketbaloví Sokoli z Karviné vyráží znovu do boje. Ambice? Play-off druhé ligy

/FOTOGALERIE/ Co se nepovedlo v minulé sezoně mohlo by vyjít v té aktuální. Parádní jízda basketbalových Sokolů z Karviné II. ligou, kteří suverénně vyhráli základní část a pak zlomili prokletí semifinále play-off, skončila těsně před baráží o postup do vyšší soutěže. Nový ročník zahájí o víkendu doma a jejich cíl se nemění, rádi by v historii klubu napsali zase další novou kapitolu.

Basketbalisté Sokola Karviná vyhráli domácí turnaj Emil Cup 2023. V semifinále porazili Snakes Ostrava 88:71 a ve finále BK Opava B 79:72. | Foto: Sokol Karviná