/FOTOGALERIE/ Plní si své sny. V klasických „šestkách“ v hale se ještě v dorosteneckém věku prosadila v týmu extraligových žen TJ Ostrava, pak smečařka Karin Žolnerčíková z klubu Beach Volleyball Karviná zamířila za studiem do USA. Během dvou let na univerzitě Stetson na Floridě česká plážová volejbalistka získala dva prsteny pro vítěze konference ASUN, ke kterým letos s parťačkou Shae Henson přidala druhé místo ve finále NCAA pro nejlepších 16 týmů z celých Spojených států. Teď začala psát novou kapitolu své sportovní kariéry.

Plážová volejbalistka Karin Žolnerčíková si splnila sen, beach hraje se zkušenou olympioničkou Markétou Nausch Slukovou. | Foto: archiv Karin Žolnerčíkové

„Začátkem července mi zazvonil telefon, volala mi jedna z našich nejúspěšnějších beachařek Markéta Nausch Sluková,“ přiblížila jednadvacetiletá smečařka Karin Žolnerčíková z Orlové, která během prázdnin hájila na písku české barvy s Andreou Lorenzovou, nečekanou nabídku od zkušené účastnice tří olympijských her.

Pětatřicetiletá Markéta Nausch Sluková, která před mateřskou dovolenou tvořila dvojici s Kristýnou Kolocovou a pak s Barborou Hermannovou, se na písek vrátila vloni pár měsíců po porodu. Po necelém roce ale její třetí parťačka, zkušená reprezentantka Helena Havelková, zamířila zpět k volejbalu v hale.

Podívejte se: Žolnerčíková na amerických plážích září, už má dva vítězné prsteny

„Zaskočilo mě to a chvíli mi trvalo, než jsem se zorientovala a rozhodla, jakým směrem se chci ubírat dál. Nechci ještě končit a největší smysl mi dávalo vytáhnout si k sobě nějakou mladou hráčku, které bych pomohla v přechodu z juniorské kategorie do profesionálního volejbalu. Zkušenostmi, body, které ještě mám nahrané, leadershipem a tím, že jsem patnáct let hrála ve světě,“ vysvětlila maminka roční dcery Mayi.

Její volba padla na jednadvacetiletou Karin Žolnerčíkovou. „V roce 2014 jsem se na šestkovém kempu v Luhačovicích vyfotila s Maki (Markétou Mausch Slukovou), která byla mým sportovním vzorem. Moc jsem si přála někdy si s ní zahrát. A sen se letos stal skutečností,“ prozradila Karin Žolnerčíková, že nad nabídkou zkušené olympioničky ani vteřinu nezaváhala.

„Dohodly jsme se, že to spolu zkusíme. Je vidět, že Karin se chce učit. Vlilo mi novou krev do žil vidět, jak je hladová po sportu a těší se na kariéru, kterou má před sebou,“ svěřila se Nausch Sluková.

Sestry z Karviné válí na písku i sněhu, trofeje sbírají v cizině. Podívejte se

Nově vzniklý pár měl vítěznou premiéru na turnaji série PKN Orlen v polské Przysuche, následovalo 2. místo v Kolobrzegu i na Austrian Beach Pro Tour v rakouském Wolfurtu.

Na World Pro Tour future v Brně skončil sedmnáctý. Na otázku, zda jejich spolupráce má perspektivu, mělo odpovědět o týden později mistrovství ČR v Praze. Po zhruba osmi společných trénincích v Pelhřimově nová dvojice na šampionátu postupně porazila 2:0 páry Štastná – Stará, Lorenzová – Adamčíková, Duná᠆rová – Resová a v semifinále Svozilová – Neuschaferová.

Žolnerčíková s Nausch Slukovou padly až ve finále, kde byly nad jejich síly české jedničky Hermannová – Štochlová, podlehly jim 0:2.

Z haly na písek, salto přes kapotu a pád. Žolnerčíková se přesto loučila bronzem

„Jsem nadšená ze spolupráce s Maki. Chci jí poděkovat za to, že mi dala tuto šanci ke splnění mých snů,“ prozradila Karin Žolnerčíková před návratem na univerzitu v USA.

Se zkušenou českou parťačkou nyní na dálku řeší, které turnaje v rámci světové tour by spolu mohly odehrát. Program totiž musí přizpůsobit studiu, v nabídce jsou proto Indie, Filipíny a Čína.