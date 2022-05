Beach v Ostravě: Neuvěřitelné! ocenil Schweiner diváky. Najdete se mezi nimi?

/FOTOGALERIE/ Řikají, že na J&T Banka Ostrava Beach Pro, který je od letoška zařazen do nejvyšší světové kategorie devíti turnajů Elite 16, se jim hraje dobře, a musí to být pravda. Čeští plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schwiner se už potřetí probojovali do jeho finále! V něm je v neděli od 17 hodin čekají úřadující olympijští vítězové Mol a Sörum z Norska.

Fanoušci na J&T Banka Ostrava Beach Pro 2022 v Dolních Vítkovicích. | Foto: Deník/Pavel Netolička