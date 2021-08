V halových „šestkách“ toho v extraligovém týmu volejbalistek TJ Ostrava po operaci levého kolena a prosincové plastice vazu moc neodehrála. Vynahradila si to až na pláži. „Po intenzivní rehabilitaci začala v dubnu trénovat s Michalem Provazníkem a na začátku května už se v Brně zúčastnila kvalifikace na mistrovství Evropy U20 v beachi,“ prozradil Otakar Kotyza, předseda klubu Beach Volleyball Karviná, jehož barvy devatenáctiletá smečařka hájí na písku.

Se spoluhráčkou Šarlotou Svobodovou turnaj na jihu Moravy vyhrály a kvalifikovaly na květnový šampionát v Badenu, kde ovládly svou skupinu. Uspět v dalším zápase a postoupit mezi osm nejlepších párů se jim ale už nepodařilo. „Vzhledem k tomu, že Karin měla kvůli zranění výpadek v trénincích a Šarlota se vrátila z univerzity v USA až 3. května, bylo deváté místo příjemným překvapením,“ ocenil předseda karvinského klubu výsledek.

Tím si vybojovaly nominaci na čtyřhvězdičkový červnový turnaj Světové série v Ostravě. Hned v kvalifikaci ale podlehly kanadským dvojčatům McNamarovým 0:2. „Za předvedený výkon se děvčata vůbec nemusela stydět, byla to pro ně v tomto mladém věku obrovská zkušenost,“ konstatoval Otakar Kotyza.

Pak se dobře rozjetá sezona zasekla. „Karin se 18. června vracela na motorce po tréninku v Ostravě domů, když z vedlejší silnice nedala řidička přednost a vjela jí do dráhy. Následoval náraz do auta, salto přes kapotu a pád,“ popsal předseda karvinského klubu průběh děsivé havárie.

Ve Fakultní nemocnici v Ostravě strávila Žolnerčíková pět dní. „Naštěstí nešlo o nic vážného, ale i tak jsem si měsíc musela dát pauzu,“ prozradila 178 centimetrů vysoká beachvolejbalistka. Střet s autem odnesla pohmožděným kolenem a odřeninami.

Po týdenním tréninku nastoupily se Svobodovou v srpnu na mistrovství ČR do 22 let v Opavě a třetí nasazený pár na něm obsadil třetí místo. „Opět úspěch, neboť šly do turnaje s tím, že si chtějí naposledy v této sezoně společně zahrát, byť spolu vůbec netrénovaly,“ vysvětlil Otakar Kotyza.

„Mrzí mě, že jsme se nedostaly do finále,“ svěřila se Žolnerčíková. Jen pár dní po šampionátu odletěla do Ameriky. „Svými výsledky zaujala skauty z univerzit a v USA dostala šest nabídek na studium a hraní beachvolejbalu,“ prozradil šéf karvinského klubu s tím, že ve výběru zvítězila Universita Stetson ve městě DeLand poblíž Orlanda na Floridě s trenérkou Hernandez. Její nový tým patří mezi deset nejlepších.