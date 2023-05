Těšínská osmička očekává účastnický rekord. Na startu zlatí Oceláři i Krpálek

/FOTOGALERIE/ Ani ne měsíc zbývá do startu charitativního běhu Těšínská osmička Nadace AGEL. Do pátého ročníku osmikilometrového závodu, který je na programu 11. června a vede z Třince do Českého Těšína, se již zaregistrovalo více než tři sta zájemců z celkové kapacity 500 míst. Dá se proto očekávat, že bude překonán dosavadní účastnický rekord.

Charitativní běh Těšínská osmička Nadace Agel. Na snímku olympionik Lukáš Krpálek a legenda českého stolního tenisu Petr Korbel na startu závodu v roce 2022. | Foto: Nadace Agel