„Soupeř nepřijel v nejsilnějším složení, takže jsme chtěli vyhrát, bohužel nás znatelně brzdila vyloučení, která soupeř nemilosrdně trestal,“ uznal trenér HbK Petr Popek, který extraligové duely Karviné koučuje.

Karvinští si na soupeře věřili a také půl zápasu vedli. Jenže Pardubice dokázaly skóre pokaždé dorovnat. „Právě z těch přesilovek, které mají skvěle sehrané,“ uznal Popek. Dvacet sekund před koncem druhé třetiny navíc dali hosté gól do šatny.

„V kabině jsme se hecovali, že s tím ještě něco uděláme, povedlo se nám srovnat a v prodloužení už to bylo nahoru dolů. My hrajeme jako v hokeji tři na tři, bylo to hop nebo trop,“ popisoval Popek.

Karviná měla v pětiminutovém prodloužení tutovku, když Hruboš pelášil sám na gólmana, ale nedal a z protiútoku dali hosté vítězný gól. „Smůla, chtěli jsme uhájit domácí tvrz, nepovedlo se, ale nic nevzdáváme a dál se budeme snažit o co nejlepší pozici pro play off. To už nám snad neuteče, ale nechtěli bychom skončit sedmí či osmí a jít hned na favority z Kladna a Plzně. Daleko hratelnější by bylo, pokud bychom skončili pátí nebo čtvrtí,“ přiznal Popek, že Karvinští mají v dalším jarním průběhu ještě o co hrát.

HbK Karviná – Autosklo Pardubice 4:5 p (2:2, 1:2, 1:0 – 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Fárský (L. Rosůlek, Havlík), 13. L. Rosůlek (Hruboš), 17. Hruboš (A. Pilch), 41. Hladký (Fárský) – 13. Vlasák (Blažek), 15. Strouhal (Blažek, Filip), 21. Kohoutek (Filip), 30. Filip (Blažek, Vlasák), 50. Zajíček. Rozhodčí: Cícha, Volkán. Vyloučení: 7:5. Využití: 0:3. Diváci: 24.

Karviná: Heczko (21. Žídek, 21. zpět Heczko) – J. Rosůlek, Říman, A. Pilch, Řehůřek, Zaremba, Růžička – Hladký, Stromko, Fárský – L. Rosůlek, Pala, Hruboš – Krul, Havlík, Čapka – Kamenský. Trenér: Popek.