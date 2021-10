Konkurentem Bohumína ves tejné kategorii bude Orlová, kde se bude plavat od 6 do 19 hodin na krytém bazénu. Přijít může každý, kdo uplave 100 metrů libovolným způsobem. Vstup je po celý den gratis, na věku, ani na čase nezáleží.

Účastníci mohou poměřit své časy například se starostou města, který stovku volným způsobem v bazénu tradičně absolvuje. Letos se do soutěže přihlásilo 29 měst. Bohumín soutěží v kategorii měst do 50 tisíc obyvatel.

Doba covidová omezí také účast školáků. Organizátoři chtějí předejít situacím, kdy by se na bazénu střetávaly velké hloučky dětí.

Jubilejní ročník se uskuteční ve středu 6. října od 6 do 20 hodin a bohumínští i přespolní mohou město podpořit v aquacentru Bosporu. Přestože letošní epidemiologická situace konání soutěže umožní, zcela bez omezení se neobejde.

Už potřicáté budou ve středu plavci z řad veřejnosti zápolit o rekordy v rámci celorepublikové soutěže Plave celé město. A Bohumín, který v ní pravidelně obsazuje nejvyšší příčky, se do ní opět zapojí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.