V Bohumíně zaplaval nejrychlejší čas člen Plaveckého klubu Bohumín Jakub Gryc. Do vody se odvážně vrhnul pětiletý Kubík Markovský, ale i jednadevadesátiletá dáma Olga Jaroňová. „To je tradičně naše nejstarší účastnice. Přišla hned ráno i s kamarádkou. Jsme moc rádi, že jí to stále plave,“ těší organizátorku Veroniku Sochovou.

Bohumín opět zvítězil v Plavecké soutěži měst v kategorii do 50 tisíc obyvatel.Zdroj: Pavel Čempěl

Bohumín ve své kategorii v konkurenci osmi dalších měst dominoval, druhý Hodonín za sebou nechal o více než tři tisíce bodů. Na třetím místě pak skončila Orlová s 3549 body a 328 účastníky. Nejrychlejším mužem v Orlové byl Lukáš Jurášek (čas 01:07 min.) a nejrychlejší ženou Anežka Šidlová (01:11 min.). Nejstaršímu plavci (Karel Kuboš) bylo 77 let, nejstarší plavkyni 81 let (Růžena Marklová).

A to všechno přesto, že do tamního aquacentra dorazila jen něco přes polovinu počtu plavců, kteří chodívali v době před vypuknutím pandemie koronaviru, přesně 659 plavců.

Tradičně, tedy vítězstvím Bohumína, skončil další ročník celorepublikové Plavecké soutěže měst. Ani covid nesrazil Bohumín z prvního místa, který dominoval ve skupině měst do 50 tisíc obyvatel. Zvítězil v bodovém hodnocení i v počtu účastníků.

