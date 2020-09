„V dnešní době nevíte, kdy covid udeří. Bohužel to v týdnu potkalo i nás. Většina kádru včetně trenéra Rekšáka skončila v karanténě,“ objasnil situaci předseda SC Bohumín Jaroslav Kalous, který po svém kolegovi převzal funkci a odkoučoval utkání.

K dispozici měl jen tři věkem už ženy, jinak nastoupily starší dorostenky. A přesto odehrály s Kunovicemi minimálně ve druhé půli vyrovnanou partii!

„Druhý poločas jsme dokonce vyhráli. Musím holkám poděkovat, jak se k tomu postavily. A to jsme měli jen jeden společný trénink. Věřím tomu, že kdybychom měly ještě jednu dvě členky našeho ženského družstva, že bychom ten zápas zvládli,“ podotkl Kalous, jenž v bohumínském klubu trénuje minidružstvo a žačky.

Právě z mládežnických kategorií je zvyklý hromadně střídat a dávat šanci všem aktérům zápasu. „Nechtěl jsem na tom nic měnit, holky trénují všechny poctivě a zaslouží si šanci. Asi je škoda, že nás to potkalo zrovna v utkání, kdy jsme cítili obrovskou šanci na úspěch, a ne třeba proti favoritům soutěže, ale co se dá dělat. Podobné problémy mají i jiné kluby v celém sportovním světe,“ uznal sympaticky Kalous.

I tak se „dorostenecký“ tým Bohumína snažil. Co se týká samotného zápasu, domácím utekla druhá část první půle, kdy se Kunovice dostaly do sedmibrankového vedení, které sice statečné Slezanky trpělivě umazávaly, ale nevymazaly úplně. Obě bohumínské gólmanky se činily, hráčky v poli daly do hry nasazení a obětavost. Klobouk dolů.

„Jsem na tým neskutečně hrdý. Varmužová, která je celý život zvyklá hrát na pivotu, musela tentokrát mladým pomoct na spojce. I pro další holky z žen, Svobodovou a Kiršnerovou, to nebyla lehká úloha. Jsem rád, jak všechny tři své mladé spoluhráčky neustále povzbuzovaly i za stavu, kdy se úplně nedařilo. Tato podpora mladým neskutečně pomohla a podle mě stála i za naším velmi dobrým výsledkem ve druhé půli,“ upozornil Kalous.

Kunovické hráčky rozhodly utkání povedenými brejky do nezkušené mladé obrany bohumínského celku. Stejně ale měly s houževnatými domácími hráčkami problém. Bohumín druhou půli vyhrál 17:14. „Byla pro mě čest holky trénovat. Teď si jen přejeme, aby se tým i trenér dostal z karantény. Nad dalším zápasem ale visí otazník,“ upozornil Kalous.

SC Bohumín – SHK Kunovice 23:27 (6:13)

Sled: 2:2, 3:8, 5:10, 7:16, 11:19, 15:20, 17:23, 21:25. Rozhodčí: Petruška, Bubeníček. Sedmičky: 6/4:3/2. Vyloučení: 5:9. Diváci: 150.

Bohumín: Fasorová, Šuláková – Klimková, Stonawská, Kiršnerová 3, Barčáková 4, Vachtarčíková 7/1, Beličinová, Varmužová 3, Szafarczyková, Svobodová 6/3, Červenková. Trenér: Kalous.

Nejvíce branek Kunovic: Grabcová 6/2, Kutálková, Zálešáková a Tvrdoňová po 4.