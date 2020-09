Mohlo být i veseleji, kdyby závěr zápasu zvládly zkušeněji. Ale stále se učí a zkušenosti časem přijdou samy. „Bod, ještě k tomu ze hřiště soupeře, je zlatý. Je v tom i ta psychologická výhoda, že v tabulce už nemáme nulu, nicméně počínat si vyzráleji, máme body dva,“ ohlížel se za utkáním trenér bohumínských děvčat Pavel Rekšák.

Ještě tři minuty před koncem vedly Slezanky o tři góly. Pak ale šly po nesmyslném faulu do oslabení a v něm náskok ztratily. Nicméně poslední útok náležel jim. „V timeoutu jsme si řekli, co budeme hrát, jak to provedeme. Holky splnily do puntíku vše, jak měly, bohužel v závěru provedení akce netrefily bránu. To bylo sedm sekund před koncem, na to by už soupeř nestihl reagovat,“ zalitoval Rekšák promarněné šance na první vítězství.

Nakonec ale vyzdvihl úsilí svých svěřenkyň. „Holky bojovaly statečně, pořád se praly s okolními vlivy. Navíc jsme se museli obejít bez vyloučené Gižové, která dostala už v první půli přímou červenou kartu. Moc se mi to nepozdávalo, ale budiž,“ mávl rukou Rekšák.

Zisk bodu je pro Bohumíňanky první vlaštovkou. Nyní do města nad Odrou přijíždějí dosud bezbodové Kunovice a budou pod tlakem. Je na Bohumínu, jak se s nastalou situací vyrovná. Může totiž jít o první krok, jak se odpíchnout ke klidnému průběhu sezony.

Hraje se v sobotu 26. září od 13.30 hodin.

Tatran Bohunice – SC Bohumín 25:25 (14:12)

Rozhodčí: Brzósková, Pavelová.

Nejvíce branek Bohunice: M. Smějová 12, Prokopová 4, H. Smějová a Tvarůžková po 3.

Bohumín: Zemanová – Kusynová, Barčáková 2, Beličinová, Vachtarčíková 3, Gižová, Hirešová 5, Szafarczyková, Stonawská, Klimková, Svobodová 2, Janošová 9/2, Varmužová 4. Trenér: Rekšák.