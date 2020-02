„Čekali jsme, že oba týmy z Brna, které jsou na hraně play off a chtějí se vyhnout pásmu sestupu, budou doma tlačeny rozhodčími, což se bohužel potvrdilo. V sobotu jsme prohráli zaslouženě, ale v neděli jsme byli lepší, jenže posuzování kroků, úmyslných faulů, prorážení a dalších věcí bylo šílené. Stříleli jsme jen patnáct trestných hodů, domácí pětatřicet. Vyhrát se nedalo,“ zlobil se trenér Karviné Roman Hamrus.

Karvinští tak budou o play off bojovat dál. „Je to tam vepředu našlapané, ale když zvládneme doma Kyjov a Podolí, už z první čtyřky nevypadneme, a to je náš cíl,“ vyhlásil Hamrus.

Sokoly čekal v sobotu tým SAM IMA Group a utkání se jim nevydařilo. „Slabá obrana ze slabé strany, několik neproměněných šestek a v útoku málo kolektivní hra, to byly hlavní příčiny našeho nezdaru,“ vypíchl Hamrus to podstatné.

Domácí nastoupili v „plné palbě“ dvanácti hráčů, u Karviné se projevila absence klíčového pivota Richarda Marka, takže Brňané měli značnou výškovou převahu.

V neděli už Karvinští podali podstatně lepší výkon, i když i proti Černým Polím vzdorovali váhové a výškové převaze soupeře. Domácí neponechali nic náhodě, posílení dvěma pendly z nejvyšší soutěže Bukovjanem a Štěpánkem z Opavy, získali na herní kvalitě a ještě měli podporu v mužích s píšťalkou.

VÝSLEDKY

SAM Brno – Sokol Karviná 98:80 (53:41)

Karviná: Lepka 25, Oswald 19, Odehnal 11, Landor 11, Krutina 5, Zikl 4, Wojnarowsky 3, Horváth 2, T. Hamrus.

Černá Pole Brno – Sokol Karviná 90:85 (47:42)

Karviná: Lepka 23, Horváth 18, Zikl 15, T. Hamrus 11, Oswald 11, Krutina 4, Landor 3, Wojnarowsky 2, Odehnal. Trenéři: R. Hamrus a Sodomka.