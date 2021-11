Druhá rána v krátké době postihla chystaný MMA turnaj Oktagon 29. Po tom, kdy se kvůli vládním opatřením musel odstěhovat z vyprodané Ostravar Arény do Brna, přišel i o polovinu obsazení hlavního zápasu. Ivan Buchinger, zkušený vyzyvatel obhájce pásu ve welterové váze Davida Kozmy, musel odstoupit kvůli zranění.

Legendární slovenský zápasník a veterán UFC tak 11 dní před očekávaným duelem přišel o možnost být šampionem organizace Oktagon MMA ve třech váhových kategoriích.

Ani počtvrté to nevyšlo! Oktagon a bitva Kozmy s Buchingerem v Ostravě nebude

„Mohl to být historický zápas pro MMA. Ukazuje to složitost toho, o co se Ivan chtěl pokusit, a co se už možná nikdy nestane. Možná už se Ivan k tomu nedostane. Je otázka, jestli se to okno ještě otevře. Kdybych si měl tipnout, tak spíše ne,“ uvedl ve svém vysílání na youtube MMA Letem světem spolumajitel organizace Ondřej Novotný s tím, že jde o nepříjemné a smolné zranění.

Soupeřem karvinského rodáka bude nově Bojan Veličkovič, o němž se už v minulosti spekulovalo. Veterán UFC, který vyhrál poslední čtyři zápasy a je mezi nejlepší pětkou Oktagonu. „V této chvíli nejtěžší možný soupeř pro Davida Kozmu, který dává smysl,“ řekl promotér. „Těšili jsme se, že pokud David porazí Ivana a následně i Petra Knížete, který má rezervován titulový zápas, mohlo by na to dojít. Bojan měl zápasit až na prvním turnaji v roce 2022, ale to se mění,“ popsal Novotný.

Místo oslav operace! Pocity? Jako by mě přejel vlak, říká šampion Oktagonu Kozma

Samotného Kozmu, který v Oktagonu ještě neprohrál, změna protivníka na poslední chvíli naštvala. Nad přijetím zápasu ale neváhal. „Tři měsíce se připravuju na někoho, kdo má úplně jiný styl, je to jiný zápasník, takže v těch necelých dvou týdnech to musíme překopat. Zklamalo mě to, Ivana jsem chtěl, ale nechtěl jsem zahodit celou přípravu. On o tom nevěděl, já také ne, takže je to nastejno,“ prozradil své uvažování v Letem světem Kozma.

Veličkovič je podle současného šampiona složitější než Buchinger v tom, že je prostě větší. Navíc jde spíše o postojáře. Cesta k úspěchu by prý mohla vést přes fyzickou kondici. „On se nepřipravoval na pětikolový zápas, nepočítal s tím, kdežto já ano. Tak jako s Apollem,“ poznamenal David Kozma.

Panter přežil smrt a dál kraluje! Karviňák Kozma obhájil titul, Vémola zná soka

Do Ostravy se Oktagon nedostane dřív než na jaře 2022. Lístky, které byly vyprodány už před dvěma lety, zůstávají v platnosti. „Kdybychom turnaj chtěli, ale nechtěli bychom vracet lístky neočkovaným, nebo těm, kteří se tam nemohou dostat, tak jsme v právu. Ale víme, že v Ostravě proočkovanost není dobrá, a víme, že lidé lístky drželi s tím, že půjdou na PCR test. Byli ochotni do toho investovat. A za třetí je důležité, že Ostrava a kraj jsou ve sra*kách pokud jde o covid a bylo by nezodpovědné tam udělat akci pro 12 tisíc lidí,“ vysvětlil rozhodnutí dalšího odložení Novotný.

„Bolestivé, ale jediné možné rozhodnutí. Nechtěli jsme, aby bojovníci přišli o zápas, když dali hodně peněz do přípravy, a lidé o lístky na akci,“ dodal Ondřej Novotný.