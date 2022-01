Nejlepší atlet 20. století byl pro třiasedmdesátiletého rodáka z Krmelína v mládí sportovním vzorem. „Hrál jsem si na Frištenského a Zátopka," prozradil Vítězslav Mácha v jednom z dřívějších rozhovorů pro Deník. „Běh byl jenom o výdrži, kterou jsem vyhrával závody s kluky. Zápas byl o technice a taktice, to se mi líbilo, a tak to nakonec vyhrál."

V šesti chtěl být mistr světa. Pak soupeře skládal na lopatky

V šesti letech si přál být mistrem světa. Sen si splnil hned dvakrát. Během své aktivní kariéry na žíněnce, kterou ukončil po hrách v Moskvě 1980, vybojoval v řecko-římském stylu kromě dvou olympijských kovů dalších sedm na mistrovstvích Evropy (zlato 1977, stříbro 1973 a 1974, bronz 1972 a 1975) a světa (zlato 1974 a 1977). Stal se mnohonásobným mistrem republiky, v roce 1981 dostal Cenu fair play Pierra de Coubertina, kterou mu udělilo UNESCO.

„Pro tu jsem si byl tehdy v Paříži, teď jsem bohužel nemohl, ale mám z toho velkou radost,“ svěřil se Mácha v září 2020 poté, co v ostravském hotelu Green převzal od předsedy Českého svazu zápasu Bela Svitka plaketu k uvedení do Síně slávy světového zápasu. Ten ji místo nejlepšího domácího sportovce 1974 a 1977 přivezl předloni na jaře z galavečera v Maďarsku.

Mácha je v Síni slávy světového zápasu. Předčil i svůj vzor Frištenského

„Až na to zdraví je všechno o. k.,“ tvrdil tehdy nejúspěšnější zápasník československé historie, který už tři roky bojuje s vážnou nemocí. Kvůli ní se nezúčastnil ani slavnostního galavečera 22. prosince v Praze. „Jsem moc rád, že Víťa získal toto ocenění, jelikož do síně slávy za svou úspěšnou kariéru rozhodně patří. Když jsem s návrhem přišel na Český olympijský výbor, nebyl jsem si jistý, zda se to podaří. O to větší bylo překvapení, když ocenění opravdu získal,” prozradil Belo Svitek.

OSOBNOSTI REGIONU! Olympijský vítěz, kterého budí ze spaní finále v Montrealu

Zápasník a bývalý trenér Vítězslav Mácha se tím oficiálně zařadil mezi české sportovní legendy. Cenu Emila Zátopka před ním získali například gymnastka Věra Čáslavská, skokan na lyžích Jiří Raška, hokejista Ivan Hlinka, fotbalista Josef Masopust, tenistka Martina Navrátilová, oštěpař Jan Železný, krasobruslařka Ája Vrzáňová a vloni fotbalista Antonín Panenka.