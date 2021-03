Karvinští před utkáním zvažovali, s jakou strategií jej vlastně odehrají. Mohli ho „pojmout“ jako přátelák, anebo do něj naopak jít v plné síle. „Do vývoje v tabulce už to moc nepromluví, ale zápasy s Plzní jsou pro kluky prestižní, a tak budou hrát určitě na výhru,“ předvídal karvinský trenér Michal Brůna.

Tak se i stalo. Baníkovci nastoupili v plné síle a museli se dvakrát vracet do zápasu. To když prohrávali v průběhu první půle 5:10 a pak i 10:14. Plzni se poměrně rychle vyautoval ze hry po třetím vyloučení Jan Chmelík, což baníkovcům pomohlo a v poločase tak byl stav vyrovnaný.

Stejným přívlastkem se pak honosil i druhý poločas, kdy každý z týmů chvilku tahal pilku. Komplikací pro karvinské barvy byla červená karta pro Dominika Soláka v 52. minutě (rovněž po třetím vyloučení), čímž Baník přišel o jednu ze svých palebných zbraní.

I tak mohl vyrovnaný zápas překlopit na svou stranu, jenže za stavu 29:29 nevyužil svou poslední akci a Plzeň v posledních sekundách získala sedmimetrový hod, což rozčílilo trenéra Michala Brůnu natolik, že červenou kartu viděl za protesty i on.

„Já tam tedy žádný faul neviděl, proto jsem se rozčílil. I Artur (Urbański), který měl Škvařila faulovat, mi řekl, že se ho při střelbě nedotkl,“ vysvětloval po utkání už s chladnou hlavou Brůna.

Nejlepší střelec domácích Milan Škvařil pak po čase nařízenou sedmičku proměnil, a domácí tak se štěstím urvali výhru. „Závěr jsme nezvládli, ale je to ponaučení před play off. Nedali jsme nějaké jasné šance, to se nám nesmí proti Plzni stávat. Za klíčové považuji nešťastné třetí vyloučení Soláka, v oslabení jsme inkasovali, nehledě na to, že jsme přišli o jednoho ze střelců. Ale nemůže být každý den posvícení. Ještě, že ten zápas pro naše postavení v tabulce nerozhoduje,“ ulevil si Brůna.

Naopak mu utkání mohlo posloužit k tomu, aby si baníkovci odzkoušeli taktické věci. „Zkoušeli jsme změnu obrany na zataženou nula šestku, viděli, jak reaguje Plzeň, to se nám může hodit,“ uzavřel Brůna.

Talent Plzeň – Baník Karviná 30:29 (16:16)

Sled: 2:0, 5:2, 6:4, 10:5, 11:9, 14:10, 15:13, 16:14, 16:17, 18:18, 21:22, 24:24, 26:27, 29:28. Rozhodčí: Králíček, Letev. Sedmičky: 4/2:5/4. Vyloučení: 6:6. ČK: 28. Chmelík – 52. Solák, 60. trenér Brůna. Bez diváků.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 12/1, Režnický 6.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Solák 8/1, Jan Užek 4, S. Mlotek 4, Nedoma 1, Patzel 8/3, Nantl, Franc, Skalický 2, Urbański, Plaček 1, Růža, Gromyko 1, Široký, Noworyta. Trenér: Brůna.