Přesně před rokem Češi sehráli s tímto soupeřem dva velmi vyrovnané zápasy, které na půdě soupeře vyhráli nejprve 5:4 a poté 2:1.

Nyní se hraje v Česku. První souboj uvidí v pondělí od 19 hodin ostravská Sareza. Pak se oba celky přesunou do karvinské haly STaRS.

Pro český celek jde o poslední přípravu před kvalifikací o postup na MS 2020, které se hraje v Litvě. V národním dresu se představí i odchovanec havířovského futsalu Jan Janovský, hráč polského Rekordu Bielsko-Biala.

„Na začátky v Havířově vzpomínám jen v dobrém. Jako mladí kluci jsme po velkém fotbalu, hlavně v zimě, hráli havířovskou ligu futsalu a brali ji jako zpestření nebo zábavu.“

V současnosti je Janovský oporou týmu. V národním dresu odehrál již 107 zápasů! Přesto karvinský duel bude pro něj hodně speciální. „Na tribunách bude hodně přátel, rodina a kamarádi. Tak, jak nebývám před zápasy nervózní, tak teď asi trochu budu,“ usmíval se havířovský futsalista.

Česko - Nizozemsko



Úterý 3. prosince 2019 od 18.30 hodin (hala házené STaRS)



Vstup na utkání činí 80 korun. Mládež do 15 let má vstup zdarma.



Předprodej vstupenek probíhá toto pondělí, úterý a středu od 9 do 15 hodin na sekretariátu HCB Karviná.