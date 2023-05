/FOTOGALERIE/ Už za měsíc prozáří centrum Ostravy barevná trička tisícovky účastnic Českého běhu žen. Pro nacházející 11. ročník, který se koná v sobotu 3. června, připravili organízátoři z SSK Vítkovice pár změn, aby udělali radost všem běžkyním před startem závodu i v jeho cíli.

Český běh žen v Ostravě 2022. | Foto: SSK Vítkovice

„Smysl, tratě i doprovodný program zůstávají. Letos ale máme pro všechny běžkyně v cíli nové originální medaile. Inspirované jsou mandalami a věřím, že si je účastnice rády nechají na památku anebo třeba pověsí na batoh,“ říká organizátorka závodu Šárka Mokrá za SSK Vítkovice.

Motiv mandal se promítne i do výtvarného pojetí závodního trička. „Z ekonomických důvodů ho ale tentokrát nemůžeme automaticky dát každé běžkyni do startovního balíčku. Chtěli jsme udržet přijatelnou výši startovného, která je u jednotlivkyň 444 korun pokud se dámy zaregistrují do 20. května. Včasná registrace také zajistí jméno na startovním čísle,“ doplňuje Šárka Mokrá s tím, že na sportovkyně i tak čeká řada dárků od partnerů akce a přebohatá tombola, kde může získat hodnotný dárek každá dáma se startovním číslem. Kvalitní funkční triko s originálním potiskem si lze dokoupit za 500 korun.

Mezi dárky patří i Simona Salátová, skvělá slovenská stand-up komička a úžasná žena, kterou se organizátorům podařilo zajistit na akci v Ostravě. „Simona s námi bude celý den od prvního startovního výstřelu až po předání posledního dárku v tombole. Ženy na startu tak čeká ke všem radostem navíc jedna velká stand-up show,“ doplňuje šéf pořadatelského SSK Vítkovice Oldřich Zvolánek. Chybět ale samozřejmě nebude ani osvědčená dvojice Jakub Kohák a Michal Dusík.

„Po deseti letech Českého běhu žen stále trochu hodnotíme. I přes nejistou situaci v posledních letech kvůli covidu, pokračujeme s chutí a radostí. Motivují nás příběhy, které jsou se závodem spojené. Třeba příběh Karin S. Poukaz dostala k Vánocům, přestože měla pár kilo navíc, šla do toho, vloni se postavila na start běhu na 5 kilometrů a dnes říká, že díky dárku své sestry, startovnému na Český běh žen Ostrava, změnila svůj život a zhubla celkově 25 kilogramů. A je naprosto úžasné, že natrénovala a zvládla i půlmaraton,“ dodává Oldřich Zvolánek.

Český běh žen v Ostravě 2022:

Kromě jednotlivkyň mohou i letos startovat týmy. Běžecké tratě na 2,5, 5 a 10 kilometru zůstaly stejné. Ženy a dívky si mohou užít i chůzi s Nordic Walking holemi na 2,5 km. Na trať mohou také kočárky a invalidní vozíky. Svůj závod mají i děti. Český běh žen Ostrava je určen sportovkyním všech výkonnostních kategorií, ale i těm dámám, které se za sportovkyně tak zcela nepovažují, a mají prostě jen chuť začít. Bez ohledu na věk.

Prezentace závodnic začne zcela výjimečně už v úterý 30. května ve Fóru Nová Karolina, otevřena bude denně od 15 do 19 hodin. Závodnice tak mohou spojit vyzvednutí startovního čísla třeba s nákupem. Vyhnou se tak čekání ve frontě v den závodu.

Prvním závodem podle propozic je NordicWalking na 2,5 km, který odstartuje po warm-up v 9.30 hodin. Vyhlášení výsledků plánují organizátoři na 15.30 hodin. Následovat bude losování tomboly a závěrečná after party. V rámci doprovodného programu si děti mohou užít zábavu v kreativních dílnách, na trampolínách, skákacím hradu a mnoho dalšího. Pro závodnice je na místě zajištěné i hlídání dětí.

Český běh žen je městský silniční běh. Na trasách v centru Ostravy se koná od roku 2013. Hlavním organizátorem je SSK Vítkovice. Akce se koná za podpory Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy. Hlavními partnery jsou Forum Nová Karolina a síť drogerií DM.