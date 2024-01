Čeští badmintonisté tradičně zahájí nový rok na elitním Těšínském poháru

/FOTOGALERIE/ Nic se nemění, nejlepší čeští badmintonisté i letos vstoupí do nového roku tradičním Těšínským pohárem, který je zároveň Memoriálem Standy Krauze, a jako jediná akce na Moravě a ve Slezsku je zařazen do pětidílného seriálu Grad Prix A. Už 45. ročník turnaje zahájí v pátek 12. ledna (11 hodin) kvalifikace o postup do hlavní soutěže, která je ve sportovní hale ve Svojsíkově ulici v Českém Těšíně na programu o víkendu 13. a 14. ledna (vždy od 9.00).

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Těšínský pohár v badmintonu - Memoriál Standy Krauze 2023 v Českém Těšíně. Na snímku Jan Janoštík (TJ Sokol České Budějovice), vítěz soutěže mužů. | Foto: Oddíl badmintonu Slavoj Český Těšín