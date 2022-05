„Máme to furt v hlavách, byť jsme pak dokázali zase uspět v Plzni, takže i kdybychom nedejbože prohráli, pořád není nic rozhodnuto. Ale náš cíl je jasný, doma to urvat za každou cenu. Věřím, že s podporou našich fanoušků se nám to povede,“ věří trenér Karviné Michal Brůna v odlišný vývoj letošní série.

Ani mohutná podpora fanoušků nepomohla. Házenkáři padli v Plzni

Právě fanouškům, kteří uprostřed pracovního týdne neváhali absolvovat dlouho cestu na západ Čech, poděkoval. „Mrzí nás, že jsme jim nemohli jako odměnu nabídnout výhru, tak snad se spolu budeme radovat v sobotu večer,“ vyjádřil přání Brůna.

Slezané si už vyhodnotili porážku o sedm branek ve druhém utkání. Nejzkušenější hráč Baníku, křídelník Jan Sobol, uznal, že Plzeň byla lepší. „I když jsme věděli, že nás čeká daleko těžší zápas než ten první v Karviné, stejně jsme to postupem času neustáli. Plzeň začala na konci poločasu získávat převahu a nám se už ve druhé půli nepovedlo snížit na těsný rozdíl, abychom s tím ještě něco mohli udělat. Podle mě rozhodla obrana. V ní jsme si nepomáhali, nezavírali jsme dostatečně prostory. Každý hráč soupeře měl v naší obraně dost času a prostoru na to, aby zakončil. A oni jsou ve hře jeden na jednoho výborní, trpěliví,“ přiznal Sobol.

Dominik Solák: Ještě to není stoprocentní

Jako třeba Jan Stehlík, který dal Baníku deset gólů. „Je to zkušený borec. Honzu znám od kategorie kadetů, vyrůstali jsme spolu, je to házenkářská špička. Osm let působil úspěšně ve Francii, což je vizitka top hráče. No, sedlo mu to a my musíme udělat vše pro to, aby se to už neopakovalo,“ podrbal se na hlavě Sobol.

Karvinským naopak zápas nesedl vůbec. „Začátek byl ještě slibný, pak jsme měli šanci na 6:2, nedali jsme a začalo se to postupně otáčet. Nedovedli jsme vyzrát na Šmída, který po několika minutách naskočil do branky. V útoku nám celou dobu haprovala levá část,“ všiml si trenér Brůna.

Házenkáře Baníku hnali za vítězstvím skvělí fanoušci. Najdete se mezi nimi?

Pokud myslíte na mety nejvyšší, takový výpadek si ve finále prostě nemůžete dovolit. „Bohužel to, co jsme byli schopni ubránit v Karviné, nám v Plzni najednou nešlo. Neubránili jsme téměř nic. Už na to ale nemyslíme, je třeba to hodit za hlavu, poučit se z chyb a v sobotu do toho jít jako za stavu 0:0. Stejně se začíná zase od začátku, akorát už každý tým potřebuje jen dvě výhry. Pevně věřím, že v sobotu jednu z nich uhrajeme. Kluci jsou zdravotně v pořádku, nažhavení soupeři vrátit porážku. Samozřejmě doufáme v plný dům,“ usmál se Michal Brůna.

Karvinští fanoušci jistě dorazí v plném počtu, ve středu ti plzeňští zaplnili tribuny do posledního místa. Jak tomu bude v sobotu v Karviné? Zápas začne v 17.30 hodin.