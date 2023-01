Martin Štverka (trenér fotbalistů Nový Jičín):

„Už stárnu, tak hlavně, ať je člověk zdravý. To platí i pro mé blízké, vlastně pro všechny lidi. Přál bych si v roce 2023 také pohodu a klid ve společnosti, aby se svět vrátil konečně do normálu. Co se týká našeho klubu, tak chci, abychom všichni táhli za jeden provaz. A dostali ho do takové fáze, abychom na něj mohli být všichni pyšní. Předsevzetí si nedávám.“