Šedesátý ročník Čokoládové tretry odstartoval v pondělí na frýdecko-místeckém atletickém stadionu TJ Slezan. Závody se uskuteční ve třinácti českých a dvou slovenských městech. Tři nejlepší z každé kategorie postoupí do mezinárodního semifinále, z něhož se mohou probojovat do finále, které je součástí Zlaté tretry Ostrava.

Každý závod zaštiťuje ambasador z řad atletických osobností. Frýdecko-místeckým patronem byl běžec Jakub Holuša, několikanásobný medailista z evropských a světových šampionátů. „Když to mi to program dovolí, snažím se účastnit podobných akcí a podporovat mládež. V začátcích je důležité, aby si děti atletiku oblíbily,“ tvrdí Holuša.

I přes deštivé počasí se mladí běžci dostavili na trať. „Běželo se mi dobře, jsem spokojená. Vůbec nevadilo, že předtím pršelo,“ usmívá se šestiletá Eliška Anna Milfait po svém sprintu na sto metrů. Běhu na tři sta metrů se zúčastnila Karolína Dziegielewská, která do Frýdku-Místku přijela z Prahy. „Připravovala jsem se s mým trenérem. Hodně jsem běhala právě třístovky, abych to zvládla,“ říká Karolína.

Poprvé v historii pořadatelé připravili program i pro dospělé. V areálu měla být speciální mobilní workoutová zóna, kde si zájemci mohli vyzkoušet cvičení na hrazdách, bradlech nebo posilování s vlastním tělem. Zónu, kterou měl na starosti Workout Club Ostrava, museli nakonec pořadatelé z důvodu nepříznivého počasí zrušit.

Závodů se mohou zúčastnit děti od šesti do jedenácti let. Není podmínkou, aby byly členy některého z atletických klubů. Závodit tak může každý. Čokoládová tretra se do Moravskoslezského kraje vrátí ještě pětkrát, a to do Havířova, Opavy, Českého Těšína, Třince a Ostravy.

Tereza Liczmanova