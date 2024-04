/FOTO/ Doma s Petrovicemi na začátku března padli 28:36, ale na hřišti pražského soupeře u potoka Botič dostali havířovští ragbisté o víkendu pořádný výprask. Čtrnáct pětek a skóre 0:86 byl v 6. kole druhé ligy těžký debakl. Přesto Slezané zůstali v tabulce na čtvrtém místě, jen se prohloubila jejich ztráta na příštího soupeře Mariánské Hory ze 7 na 12 bodů.

Havířovský útočník Bigenti Tsikarishvili byl u míče poměrně často, ale bez podpory spoluhráčů se bodově neprosadil. Slezané zápas 6. kola II. ligy ragbistů na hřišti Petrovic prohráli 0:86. | Foto: Jiří Durdík

Autor: Karel Gaman

Havířov držel krok s Petrovicemi jen pár úvodních minut, pak zprvu chybující domácí svůj výkon zkonsolidovali a jejich převaha narůstala. Naopak Havířovští hráli velmi nevýrazně s mnoha chybami a hlavně velmi špatnou obranou taktickou i osobní. Navíc neměli pro hru dost míčů, protože téměř všechny standardní situace – tedy mlýny, autová vhazování a tzv. rucky – prohráli. A pokud už se zkoncentrovali a rozvinuli útočnou akci, obvykle ztroskotala na banálních technických chybách.

Trenér Patrik Kovács pochopitelně nebyl z výsledku nadšený: „Utkání jsme začali velmi aktivně a téměř tři minuty jen útočili. Bohužel po prohraném mlýnu a trestném kopu jsme se dostali do našeho obranného území a prakticky hned z prvního útoku soupeře jsme po chybě v obraně dostali pětku. To jako by naše hráče zlomilo a prakticky až do 70. minuty to bylo směrem dopředu z naší strany nulové,“ hodnotil průběh duel kouč Slezanů.

Trenér havířovských ragbistů Patrik Kovács.Zdroj: RC Havířov

„Bohužel se nedařilo nic. Prohrávali jsme vlastní mlýny, auty nám také nešly a tak nebylo z čeho hrát. Když se k tomu přidá laxní obrana, nepovedené odkopy a někdy doslova panika křídel a zadáka při dlouhých taktických překopech soupeře, nemohli jsme ani přemýšlet na lepší výsledek,“ konstatoval trenér Patrik Kovács. „Teď musíme vše hodit za hlavu a soustředit se na tři následující domácí zápasy, které rozhodnou o tom jestli půjdeme do baráže, nebo udržíme 4. místo,“ připomenul nadcházejí část II. ligy, která rozhodne o celé sezoně.

V 7. kole čeká Havířov derby se Sokolem Mariánské Hory. Hrát se bude nejen o body do tabulky, ale také o Slezský kylof, což je trofej pro nejlepší tým regionu v daném roce. Utkání v Havířově se hraje v neděli 21. dubna ve 14 hodin.

II. liga ragbistů - 6. kolo:

RK Petrovice - RC Havířov 86:0 (39:0), pětky 14:0

Slavia Praha B - Říčany B 15:75 (10:49), pětky 3:11

Společenství Nýrsko/Budějovice – Sokol Mariánské Hory 0:35 kontumačně, soupeř Ostravanů neměl pro utkání dostatek hráčů

Průběžné pořadí: 1. Říčany B 29 bodů, 2. Petrovice 26, 3. Mariánské Hory 19, 4. Havířov 7, 5. Slavia Praha B 7, 6. spol. Č. Budějovice/Nýrsko 3.