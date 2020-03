Slezané odehráli poslední dva zápasy venku. Nejprve se představili na půdě vítěze základní části z Valašského Meziříčí. Soupeř nastoupil se všemi svými hvězdami, jimž vévodí Blažek, bývalý extraligový hráč Opavy a nejlepší střelec soutěže, a Jakel s Robenkem, kteří na Valašsku hostují ze Snakesu Ostrava. Naopak Karviná postrádala Jaroslava Odehnala.

„Nutno říct, že soupeř byl rychlejší a tvrdší. My jsme si zápas prohráli v osobních soubojích pod košem. Chvílemi jsme dokázali kousat a dotáhnout se, ale pak vždy přišla domácí trojka či zaúřadoval Blažek. Je to hlavní favorit na postup,“ uznal trenér Sokola Roman Hamrus.

Jeho svěřenci si spravili náladu v Kroměříži, která dlouho bojovala o udržení, nakonec se zachránila. „V první půli jsme hráli skvěle, organizovaně. Střídali jsme obrany a domácí, jejichž hlavní předností je rychlost, byli jako kouzla zbaveni. Ani jejich presink nám nedělal problém,“ pochvaloval si Hamrus.

Karviná vedla už rozdílem třiceti bodů a bez potíží dovedla duel do zdárného konce, což jí vyneslo již zmíněné čtvrté místo v tabulce a mírnou výhodu do play off proti pátému Brnu.

„Vítězství z Kroměříže je cenné, spokojeni jsme i s celkovou bilancí 13-9. Je to lepší než loni. Každý tým jsme porazili aspoň jednou,“ hodnotil základní část druhý trenér karvinského družstva Petr Sodomka.

Play off začne 14. a 15. března.

VÝSLEDKY

KK Valašské Meziříčí – Sokol Karviná 89:66 (48:33)

Karviná: Lepka 19, Oswald 16, Horváth 11, Marek 8, Krutina 6, Landor 3, Wojnarowsky 2, Zikl 1, T. Hamrus.

Slavia Kroměříž – Sokol Karviná 52:77 (18:40)

Karviná: Marek 14, Zikl 14, Horváth 14, Landor 9, T. Hamrus 7, Lepka 7, Krutina 6, Oswald 4, Odehnal 2, Wojnarowsky. Trenéři: R. Hamrus a Sodomka.