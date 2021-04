Je vůbec o závod zájem?

Samozřejmě. Co se týká účasti na letošním ročníku Grácie 2021, tak máme zatím přihlášených 28 týmů. Dokonce se přihlásil i tým z Íránu, ale zda bude startovat, to záleží na tom, jestli dostane víza. Tým měl zájem o závod už v minulosti, ale zkomplikovalo mu to právě vízum.

Takže týmy se už hlásí?

Do závodu je přihlášených 15 států s tím, že 31. března proběhl výběr 25 týmů. Hlásily se nám průběžně, přičemž první z nich poslal přihlášku už v srpnu loňského roku, kdy jsme ještě vůbec netušili, zda začneme s přípravou.

Nedopadne to nakonec tak, že uvidíme v „balíku“ závodnice s rouškou na ústech?

Co se týká jízdy balíku s rouškami na ústech, tak to určitě ne. Nicméně při všech jiných činnostech, to znamená na startu, při podpisech, a tak dále, budou muset závodnice i jejich doprovod roušky nebo respirátory nosit. Mezinárodní cyklistická federace přímo nařizuje všechna hygienická opatření, jsou tam již zmíněné přesné pokyny ohledně ceremoniálu, udílení cen, podpisových archů. Všude budou muset mít závodnice respirátor nebo roušku.

Situaci vám nejspíš komplikují i uzavřené hotely. Jak to bude s ubytováním týmů?

Informace ohledně ubytování v současné době nevíme. Zatím je vše uzavřeno. Stejně tak nevíme, zda a kde bude možnost stravování našich závodnic a jejich doprovodu. V pokynech je, že každý tým musí mít navíc k dispozici jeden infekční pokoj pro případ, že by se u někoho z týmu vyskytl covid. Bohužel, cyklistika není sport, kde bychom mohli ubytovat v jednom objektu všechny závodníky včetně doprovodu. Obvykle je míváme rozmístěné po celém okrese Karviná a Frýdku--Místku.

Jak to bude s testováním na covid?

V aktuálních pravidlech je, že závodnice i jejich doprovod budou muset mít negativní test, taktéž všichni pořadatelé budu muset projít testováním, což se nás docela dotkne, protože všechny tyto testy budeme muset hradit. Jsou to finanční náklady navíc, ale bohužel taková je doba.

Covid nejspíš znemožňuje i setkávání organizačního štábu…

Ano, to je problém. Nicméně, tady se vrátím do loňského zrušeného ročníku. Tehdy jsme v podstatě měli vše připravené, což nám ulehčilo práci v letošním roce. Nejhorší pro nás je, že se nemůžeme společně sejít a řešit organizační věci. Vše tedy řešíme na dálku po telefonech, skypech. Osobnímu setkání se ale nic nevyrovná.

Organizovat tak velký závod v době protipandemických opatření není snadné, že?

Jsme jedni z mála, kteří takový mezinárodní závod organizujeme profesionálně na amatérské úrovni. Bohužel, čas se krátí a musíme vědět, na čem jsme. Teď během dubna už budeme muset zadávat do tisku plakáty, vytisknout rozpisy a uhradit různé poplatky, které se nám v případě nekonání závodu nevrátí a budou to vyhozené peníze. Nejhorší na tom je, že nikdo neví, co za 14 dní bude a všichni mluví jinak. Nově nám přibyla povinnost, doložit na Mezinárodní cyklistickou federaci 14 dní před závodem doklad od státních orgánů o aktuální epidemiologické situaci.

Co byste si jako ředitel přál?

Ať už to proboha skončí. Ať se normálně začne sportovat a žít. Protože to, co se děje, je pro sport špatné, ne-li likvidační. Mám obavu, aby se nám nerozpadl realizační tým, protože bez těch lidí už nikdy žádná Grácie nebude. Proto jsme šli do toho s vědomím, že se to nemusí uskutečnit a stejně jsme makali a dělali všechno proto, aby se letošní Grácie jela. Jestli se ale pojede či nepojede, to už rozhodne někdo jiný a úplně někde jinde. My jsme udělali maximum. (red)