„Až do poslední chvíle jsme nevěděli, na čem jsme. Zamítnutí závodu by znamenalo velké finanční ztráty. A protože jsme spolek a většina financí je z dotací kraje, měst a obcí, tak v případě nekonání akce bychom museli vše vracet,“ pokračoval Koláček.

„A to jsme ještě podrželi placení záloh a poplatků na hotelích a pro Mezinárodní cyklistickou unii (UCI). Jen pro zajímavost, poplatek na UCI činí necelých tisíc eur. Pakliže bychom poplatek uhradili dřív, a přišlo by zamítnutí, žádné zálohy by se nám nevracely. A ani ten poplatek,“ podotkl Koláček.

„Navíc během posledního měsíce jsme měli v našem organizačním výboru právě onemocnění na covid. Nedovedu si představit, kdyby někdo z nás onemocněl třeba deset dní před závodem a celý organizační výbor by musel jít do karantény,“ podotkl Koláček.

„Uklidňuje nás jen to, že tím, že jsme pozdrželi všechny platby, nejsme ve finanční ztrátě. Ano, máme nějaké výdaje, ale ty se dají přežít. Panovaly tady obavy, že závod mohou zrušit třeba i dva dny před startem, jak se to stalo některým pořadatelům v jiných oblastech sportu. Navíc se situace v okolních zemích zhoršila a panovala obava, že nám týmy na poslední chvíli odřeknou účast, což by taky byly velké finanční ztráty,“ dodal Koláček.

Gracia Orlová se nekoná již podruhé v řadě. Organizátoři věří, že příští ročník už se uskuteční. „Snížení zájmu o závod ze strany týmů se neobáváme. Letos jsme jich měli přihlášených 31 a vybrali jsme jich 25. Hlásily se nám dokonce závodnice z Íránu nebo Uzbekistánu,“ uzavřel Petr Koláček.