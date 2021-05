Po zvládnuté sedmimetrové palbě z druhého duelu přijela Plzeň do Slezska v lepší psychické kondici, ale úvodní minuty ji zachytily v nervózním rozpoložení a Západočeši kupili technické chyby. Domácí byli nervóznější snad ještě více, a tak úvodní minuty nabídly neurovnanou podívanou.

Karvinský trenér Michal Brůna si dokonce hned v 6. minutě bral oddechový čas. V 11. minutě ho napodobil Petr Štochl na druhé straně. Oba trenéři své hráče uklidnili a znovu si s nimi zopakovali předzápasové pokyny, protože to nešlo ani jednomu týmu.

Teprve poté se skóre střelecky pohnulo, nepřesnosti ve velkém však zůstaly, čemuž odpovídalo i poločasové skóre jako ze zápasu žákovské ligy.

Michal Brůna poslal mezi tyče od první minuty Petra Mokroše, který se mu odvděčil několika chycenými tutovkami. Upracované výkony obou mužstev rezultovaly v poločase v těsné vedení Karvinských.

K Mokrošovi se po přestávce ale přidal i plzeňský Karel Šmíd, takže oba brankáři se překonávali ve výtečných zákrocích.

Ani výborný výkon brankáře Petra Mokroše Karviné na vítězný bod nestačil.Zdroj: Ivo Dudek

Baníkovci se sami brzdili, neboť pokaždé, když měli šanci odskočit na dvě a více branek, tak přišla špatná nahrávka nebo neúspěšná střela, a skóre zůstávalo velmi těsné. Navíc na konci první půle přišli kvůli zranění o zkušeného Mlotka, jehož ve druhé půli na rozehrávce zastoupil Růža.

Boj pokračoval i po změně stran. Karviná hodně poptávala góly z křídel, které jí pomáhaly v předchozích sériích. Jenže poslední dobou to právě křídlům nějak nejde. V neděli se příliš nedařilo ani Patzelovi a Solák vše nezachránil.

Naopak Plzeň si v obraně chytře počíhala na všechny zažité akce domácích, působila kompaktně a naplno využila toho, že se Baníku nedařilo. Dostala se dokonce do čtyřbrankového vedení!

Pak se ale konečně domácí křídla aspoň trochu probrala a Baník začal stahovat, až brankové manko zlikvidoval úplně.

Karvinští házenkáři (v bílém Slavomír Mlotek) sedmičkové prokletí proti Plzni nezlomili a opět prohráli.Zdroj: Ivo Dudek

Dvacet sekund před koncem jej zachránil Dominik Solák, který v signalizované pasivitě vymetl šibenici plzeňské brány – 20:20. Rozhodnutí pro svůj tým odmítl v závěru základní hrací doby Škvařil, který poslední útočnou akci nedal, a šlo se, jak jinak, než do sedmiček, protože jinak už finálové zápasy mezi Karvinou a Plzní už ani nemohou končit.

A výsledek? Zase pro Plzeň, což snad už ani nemůže nikoho překvapit. Domácí pálili dvakrát do tyče, brankovou konstrukci razítkovali už v normální hrací době.

Karviná tak ve finále prohrává 1:2 na zápasy a v úterý bude v Plzni odvracet finálový konec.

Karvinští házenkáři sedmičkové prokletí proti Plzni nezlomili a opět prohráli. Rozpoložení Vojtěcha Patzela je všeříkající.Zdroj: Ivo Dudek

„Dnes jsme nezvládli jednoznačně útok. Střední spojky nepomohly těm krajním, nevzaly na sebe zodpovědnost. Bojovností jsme se sice dostali zpět na remízu, ale pak zase čelili sedmičkám, které zkušenější Plzeň rozhodla pro sebe. Podle průběhu zápasu musím uznat, že Plzeň vyhrála zaslouženě,“ nebyl s výkonem svého mužstva spokojen trenér Karviné Michal Brůna.

Karvinský gólman Petr Mokroš litoval malé střelecké potence. „Musíme jednoznačně zlepšit útok, střelbu. Dvacet branek za zápas je málo, i když obrana jinak pracovala skvěle. Musíme se podívat na video, jak lépe přehrát Plzeň. Udělali jsme tam nějaké technické chyby, asi to pramení z toho, že Plzeň nás už má přečtené a rozhodují maličkosti,“ uvažoval Mokroš po zápase, jemuž brzký ranní výhoz utkání už v 9.15 hodin nevadil. „Já jsem ráno svěžejší, takže mi to nevadilo,“ usmál se. Nebýt porážky, mohl by být se svým perfektním výkonem spokojen. „Prohráli jsme zase na sedmičky, ale bojujeme dál. Nejedeme tam prohrát, nezbývá než zregenerovat, poučit se z chyb a jít do dalšího utkání s čistou hlavou,“ nabízí recept na to, jak být maximálně připraven.

„Bylo to zase o sedmičkách. Myslel jsem na to už před zápasem, ale nechtěl jsem to zakřiknout – máme dva výborné brankáře, kteří se pohybují na hraně širší reprezentace a ti ty sedmičky zvládají výborně. A tak věřím, že pokud tato situace znovu nastane, tak to zvládnou zase,“ pochválil rozhodující výkon plzeňských brankářů trenér Petr Štochl, sám někdejší reprezentační gólman.

Baník Karviná – Talent Plzeň 20:20 (10:9), 2:4 na sedmičky

Sled: 0:2, 4:3, 6:7, 8:7, 10:8, 10:10, 13:13, 14:15, 15:19, 19:19, 19:20. Rozhodčí: Kavulič, Pavlát. Vyloučení: 2:4. Sedmičky: 1/0:3/1. Diváci: 130 (omezený počet). Sedmičkový rozstřel: proměnil Patzel (1:0), proměnil Douda (1:1), proměnil Plaček (2:1), proměnil Tonar (2:2), neproměnil Nantl (2:2), proměnil Škvařil (2:3), neproměnil Růža (2:3), proměnil Vinkelhöfer (2:4). Stav série: 1:2.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Franc, Jan Užek 2, Gromyko 1, S. Mlotek 2, Patzel 5, Solák 6, Růža, Nantl, Nedoma 4, Skalický, Plaček, Urbański, Noworyta, Široký. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 6, Nejdl a Douda po 3.