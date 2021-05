Jejich dosavadní cesta vyřazovacími boji není skutečně nic pro někoho se slabými nervy. I obě předchozí série se Zubřím a Lovosicemi nabídly dramatické duely, z nichž řada se rozhodovala v samých závěrech zápasů.

Ten první finálový nabídl vyrovnanou podívanou, plnou bojovnosti, ale také zbytečného množství technických chyb na obou stranách.

Na straně Baníku hráli prim Solák, jehož pumelice slavily úspěch, na plzeňské tradičně Škvařil, jehož tým měl právě se Solákem v obraně největší problém. „Ono je to na pravé spojce vždy specifické, když tam je místo leváka pravák,“ částečně omlouval děravou plzeňskou defenzivu Milan Škvařil.

Jenže Solák se začátkem druhé půle zranil na levém koleni, které měl už po jednom z kontaktů „načaté“ z první půle, a to pro Karvinou představovalo na pár minut určitý problém. Navíc se v bráně Talentu rozchytal gólman Šmíd a několik čistých šancí domácím zneškodnil.

Baníkovci se ale i tak dokázali v útoku prosazovat, především Jan Užek na pivotu, byť to celý zápas byla z jejich strany spíš křeč. Šlo vidět, že akce dohrávají „na sílu“ a celý zápas pak na morál.

O tom svědčí i zarputilost Dominika Soláka, který se na hřiště vrátil a dál táhl svůj tým důležitými trefami.

Házenkáři Karviné (v bílém) v prvním finále proti Plzni uspěli.Zdroj: Ivo Dudek

V klíčových chvílích podržel výbornými zákroky spoluhráče Mokroš, jenž naskočil do druhé půle mezi domácí tyče. Dokonce je podpořil vstřeleným gólem do prázdné brány.

Aby si domácí protrpěli vítězství až do konce, odkulhal z palubovky i tvůrce hry Mlotek, který pár minut před koncem dával gól na 26:26.

„Celý zápas jsme se trápili se střelbou, naši dva klíčoví střelci (Patzel, Solák) neměli svůj den, naštěstí Solo to pak přeci jen vzal na sebe, nechal si poradit a rozhodl zápas,“ oddechl si trenér Karviné Michal Brůna, který bojovnost svého svěřence ocenil. „Měl problémy, nechal si ale bolavé místo opíchnout a šel zase pomoct. Bez injekce by to dohrát nešlo,“ uznal.

Plzeňští v závěru zápasu propadli. Vedli 25:23, ale rozhodující úder nejistým Slezanům neuštědřili, přestože museli během zápasu poznat, že jim to nejde. Třeba oslabení zvládali Západočeši mistrně, potopily je ale technické chyby, i když z lavičky vytáhli nečekaného střelce Nejdla, který zdárně asistoval zkušenějšímu Škvařilovi.

„Ten závěr mě mrzí, vedli jsme o dva góly a nezvládli to. Nedohráli jsme akce do pivota, jak jsme plánovali, a Karviná nám sebrala míče. Měli jsme to provést lépe. Jestli tam byly fauly nebo ne, to neřeším, na rozhodčí se nikdy nevymlouváme,“ naznačoval plzeňský trenér Petr Štochl, že jeho tým měl patrně výhrady k verdiktům arbitrů.

A co oběma úvodní duel finálové bitvy naznačil? „Série bude asi vyrovnaná jako posledně, na spojkách máme ale více hráčů, které tam můžeme prostřídat, což by mohlo hrát roli,“ mínil Štochl.

„Výhru vnímám jako krok pravou nohou do finále. Dneska jsme nezahráli dobrý zápas, nedávali jsme čisté šance, s útokem jsme měli velký problém. Ta výhra je velice cenná,“ doplnil Brůna.

Všichni aktéři zápasu si pak ještě pochvalovali, že díky postupnému rozvolňování protiepidemických opatření vůči nemoci covid-19, se po dlouhé době mohli do hlediště dostat i fanoušci. Povolenou kapacitu části hlediště obsadili, dorazilo 130 diváků. Za normálních okolností by na podobně velký zápas bylo plno nebo aspoň téměř plno, jak bývá v Karviné dobrým zvykem.

Baník Karviná – Talent Plzeň 27:26 (16:14)

Sled: 2:2, 4:5, 7:5, 8:8, 10:11, 15:13, 16:17, 19:18, 20:21, 23:25, 25:26. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 4/2:0. Vyloučení: 2:4. Diváci: 130 (omezený počet). Stav série: 1:0.

Karviná: Marjanović, Mokroš 1 – Solák 10, Jan Užek 3, Skalický 4/1, Nedoma 1, Patzel 5/1, S. Mlotek 2, Urbański, Růža, Nantl 1, Široký, Noworyta, Plaček, Franc, Gromyko. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Plzně: Škvařil 9, Nejdl 8.