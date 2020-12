Už druhý titul vicemistra Evropy si na konto připsal David Polák z Boxu Havířov, který na ME startoval počtvrté v řadě. V kategorii do 80 kg došel do finále, kde prohrál na body s Rusem Turtubajevem, podle očitých svědků byl ale lepší.

„David si zasloužil vyhrát, dvě ze tří kol byl lepší,“ mávl nespokojeně rukou Davidův trenér Jaroslav Kubíček.

Ten připravoval stále teprve šestnáctiletého boxera v domácích podmínkách, Polák běhal po Těrlickém okruhu, kde jezdívají motorky na Zlatém kahanci, kvůli šampionátu musel zhubnout několik kilo. Vše se povedlo.

Polák nejprve ve čtvrtfinále tvrdým K.O. ve třetím kole doslova „sundal“ chorvatského boxera Juru Kuniće a v semifinále narazil na Ukrajince Džamala Kulijeva, jemuž nedal šanci a zdolal ho 4:1 na body. Celou dobu měl navrch.

A poté přišlo finále, ve kterém narazil na Danila Turtubajeva. Ačkoliv měl navrch, prohrál nakonec rozhodnutím arbitrů nejtěsnějším výsledkem 2:3. „Stejně jako před dvěma lety ho ve finále porazil Rus. Ti Rusové to bohužel mají na takových podnicích ošéfované, je to k vzteku,“ mračil se trenér Kubíček.

I tak si Polák zajistil příští rok účast na juniorském mistrovství světa v Polsku.

Cennou medaili získal i rohovník karvinského Baníku Josef Slepčík. Karvinský klub vyslal do Sofie dva boxery. Kromě Slepčíka i Ladislava Plachetku. „Oba prošli tvrdou měsíční a nekompromisní přípravou a výsledek se dostavil v podobě bronzové medaile Slepčíka,“ byl karvinský trenér Roman Nevrla rád za zúročení tvrdé přípravy.

Slepčík v Bulharsku startoval ve váze do 52 kg a byl to jeho debut na ME. Zvládl ho skvěle. Ve vyřazováku dokázal zvítězit nad Srbem Matijou Petrovskim, když byl celá tři kola přesnější. Ve čtvrtfinále se utkal s Chorvatem Lukou Hrustićem, se kterým si rovněž poradil. „Josef přitvrdil, byla to z jeho strany paráda,“ mnul si ruce Nevrla.

Mohl se tak těšit z jisté medaile. Semifinálový souboj s Rusem Stěpanem Šalapanovem mu ale nevyšel. Prohrál 0:5 na body. „Rus byl zkušený tvrďák, a ač se Josef snažil, na soupeře prostě neměl,“ uznal Nevrla.

Karviná nicméně získala druhého bronzového medailistu z ME. Před dvěma lety skončil na třetím místě v těžké váze junior Daniel Mikušťák.

Třetím okresním boxerem, který se na Evropě představil, byl ještě karvinský Ladislav Plachetka (do 70 kg), ale v prvním utkání nestačil na Lotyše Jurgise Savickase a prohrál 0:5 na body. „Už byl na druhém ME, a tak jsme tajně doufali, že by to mohlo cinknout, ale bohužel. Láďa nabral s Litevcem ztrátu, pak to začal srovnávat, soupeř byl dokonce ošetřován pro krvácení, leč na vítězství to nestačilo. Ostudu ale neudělal, severomoravská oblast boxu jej dokonce zvolila svou tváří na základě kritérií chování, sportovních výsledků, kamarádství. Je vzorem pro mládež tohoto sportovního odvětví,“ vychválil Plachetku Nevrla.