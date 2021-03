Nováček v týmu se ale své premiéry zhostil na výbornou. V dvojutkání s nepříjemnými Rusy (i se zápasovou vložkou v podobě Faerských ostrovů) tvrdil muziku a byl důležitým článkem české defenzivy, která obstála na jedničku. Ani v jednom utkání nedostala třicet branek, což se zvlášť cení proti silným Rusům.

Václave, jak vlastně hodnotíte svou premiéru v týmu?

Myslím, že ji můžu hodnotit pozitivně. Před prvním utkáním pro nás nebyly prognózy moc přívětivé, protože složení týmu nebylo kvůli pandemické situaci podle představ trenérů. Vůbec jsem nečekal, že na konci tohoto bloku budeme mít na kontě tři body. A to jich nakonec mohlo být i více. Asi si nedokážu vyhodnotit, které utkání mi vyšlo třeba nejlépe, v každém bylo něco dobrého a něco špatného, nicméně jsem rád, že jsem v reprezentační premiéře nebyl za blbce.

Co jste si říkal, když jste byl povolán do A-týmu? Co pro vás jako pro nováčka bylo nejhorší? S čím jste se musel nejvíc sžít?

Původně jsem byl v nominaci do záložního týmu, ale nakonec jsem byl tři dny před začátkem akce povolán do hlavního týmu. Překvapení to pro mě bylo velké. Vůbec jsem nečekal, že bych mohl zasáhnout právě do kvalifikačních utkání, protože mezinárodní utkání jsou sama o sobě náročná, ale hrát tři těžká a tak důležitá utkání v pěti dnech, to byl opravdu masakr. V závěru nedělního utkání s Ruskem jsem toho už měl opravdu plné brejle.

Na mezinárodní házenou jste se etabloval rychle. Co vám pomohlo?

Určitě mi pomohlo, že tam společně se mnou byli i karvinští spoluhráči Vojta Patzel, Dominik Solák a Honza Užek. Oni už mají v reprezentaci něco za sebou, takže mi dali nějaké rady. Obrovská výhoda byla, že na středu obrany jsem byl se Solem, se kterým jsme na sebe zvyklí z klubu. To pro mě byla velká výhoda v souhře.

Václav Franc zažil vydařený debut v reprezentaci.Zdroj: ČSH/Hana Vrbková

Není vám nakonec líto, že se s Rusy nepovedlo vydolovat víc bodů? Měli jste na to…

Kdyby mi někdo na začátku srazu řekl, že s Ruskem vybojujeme remízu a těsnou porážku o branku, byl bych maximálně spokojen. Ale je fakt, že takhle zpětně mě to strašně mrzí. V Rusku jsme sahali po remíze a doma po výhře. Kdybychom aspoň doma urvali výhru…

Zatím máte na kontě tři body. Má podle vás český nároďák na postup ze skupiny?

Ale ano, na postup určitě máme. Nebude to nic jednoduchého, utkání na Ukrajině a na Faerech budou těžká, ale já v postup věřím.

A věříte i v to, že se v národním týmu udržíte? Dojem jste udělal výborný a trenéři vás chválili…

Samozřejmě doufám v další nominaci, ale vím, že to nebude zadarmo. Musím na sobě o to víc pracovat, abych si tu nominaci opravdu zasloužil. Teď nás čeká týden a půl volna do dalšího utkání, bude dost času na odpočinek a přípravu na hlavní část extraligy - play off. Když tam zahrajeme dobře, možná přijde pozvánka znovu. Já pro to budu dělat určitě maximum.