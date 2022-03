Karvinský trenér Michal Brůna nemohl počítat s Janem Užkem, zato už do hry poslal uzdraveného Miroslava Halamu, který se dostal do akce po několika měsících.

Karvinští měli v první půli problémy s houževnatou obranou Frýdku, vázla jim souhra na brankovišti. „Podle mě to bylo právě kvůli tomu, že nám chyběl Ujin (Užek – pozn. red.). Byla tam spousta nevynucených chyb,“ konstatoval Brůna.

Ten do druhé půle pozměnil obranu a baníkovci zpřesnili kombinaci. „Začali jsme hrát v útoku 7 na 6 a obranu 2-4, čímž jsme Frýdek donutili k chybám. Přidal se i Nemo (Marjanović – pozn. red.) v bráně. Když jsme utekli na nějaké tři, čtyři góly, tak se kluci uklidnili a začali hrát to, co normálně. Pak už náskok narůstal,“ hodnotil Brůna.

S jeho vyjádřením souhlasil i trenér Frýdeckých Daniel Valo. „Po prvním poločase, který jsme mohli i vyhrát, jsme se drželi do nějaké 45. minuty. Zbývající úsek utkání jsme nezvládli, kupili jsme chyby a Karviná nás přejela. Když nám odskočila, měli jsme i trochu problémy s morálkou. Myslím, že konečný výsledek neodpovídá průběhu hry, ten závěr už byl pro nás krutý,“ rekapituloval porážku Valo.

Baník Karviná – Pepino Frýdek-Místek 32:21 (15:14)

Sled: 2:1, 2:3, 5:3, 7:7, 9:9, 12:12, 14:13, 18:17, 20:17, 23:19, 25:20, 29:20. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 2/1:5/2. Vyloučení: 6:4. ČK: 40. Hustopecký (FM). Diváci: 725.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Halama, Patzel 8/1, Mlotek 1, Fulnek 1, Harabiš 4, Solák 7, Skalický 5, Petrović 1, Široký, Nantl 1, Sobol 2, Růža 1, Franc 1. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek Frýdku-Místku: Choleva 9/1, Petrovský a Chudoba po 3.