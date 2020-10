Tohle se hrubě nepovedlo. Házenkářské derby v mužské extralize ovládli hráči Kopřivnice, kteří doma zlepšeným výkonem ve druhé půli přehráli karvinský Baník 27:20.

Házenkáři Baníku (u míče Juri Gromyko) nezvládli středeční derby a připsali si první porážku v soutěži. | Foto: Ivo Dudek

A to v poločase prohrávali o dvě branky! „Musím říct, že Karviná má tým evropského formátu, o to víc naše vítězství vyniká. Po červené kartě pro Fulneka jsem myslel, že je hotovo, ale kluci opravdu zamakali, srdnatě se bili o každý míč. Je to cenné vítězství,“ radoval se ze dvou bodů trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský.