Znovu v infarktovou koncovku se proměnilo třetí utkání série mezi házenkáři Karviné a Zubří. Valaši měli tentokrát výhodu domácího prostředí a stejně jako ve druhém zápase dokázali zápas dovést do rozstřelu ze značky sedmimetrového hodu. V něm vytasil rozhodující zákroky brankář Baníku Nemanja Marjanović.

Trenér Karviné Michal Brůna zvolil od startu utkání obranu 1-5 a ta slavila úspěch. „Vypadalo to, že nám Zubří nebude schopné nic vymyslet, ale klobouk dolů, jak se zase dostalo do zápasu. Postupně nás stahovali, stahovali, až ztrátu dohnali,“ uznal sílu mladých Zubřanů Brůna.

Své svěřence za nezvládnutý závěr poločasu pokáral. „Prohospodařili jsme výrazné vedení, na druhou stranu si kluci zaslouží kredit za morální vlastnosti. Nevzdali se, bojovali, to se cení,“ dodal Brůna.

Ten během utkání oživil už téměř polozapomenutou hru sedm na šest s riskem v podobě prázdné brány, kterou Karviná svého času úspěšně praktikovala téměř při každém útoku. V Zubří to Karviné vycházelo, jenže hráči se i tak dopouštěli technických chyb ve finální fázi, takže své vedení nakonec prošustrovali.

Valaši nic nebalili, ve druhé půli se dostali poprvé do vedení a pak se o něj obě strany přetahovaly. Karvinští si v závěru vypracovali tříbrankové vedení, ale znovu jej prohospodařili. Pět sekund před koncem měl rozhodnutí v rukou pivot Gromyko. Svou šanci ale nedal a následovaly stejně jako před týdnem v Karviné sedmimetrové hody. Tentokrát v nich byli přesnější Slezané, když Marjanović lapil Valachům dvě sedmičky, naopak jeho spoluhráči nechybovali ani jednou.

Před nedělním čtvrtým duelem série opět v Zubří tak favorit vede 2:1 na zápasy, ale podobně jako ve druhém duelu se tedy pořádně zapotil. „Já si cením toho, jak jsme se vrátili do hry. Dokázali jsme vyhrabat z krizového průběhu a na konci nám možná chyběla větší odvaha a nemuselo dojít ani na ty sedmičky. Ty už jsou opravdu loterií, kdy to jednou vyjde nám, podruhé zase soupeři. Kluci odvedli maximum a určitě ještě ukážeme svou sílu,“ věří trenér Zubří Michal Tonar tomu, že jeho tým bude Karvinou prohánět až do rozhodujícího pátého duelu.

Robe Zubří – Baník Karviná 25:25 (12:13), 3:4 na sedmičky

Sled: 0:5, 3:7, 6:11, 7:13, 13:13, 15:14, 17:17, 18:20, 19:22, 23:25. Rozhodčí: Hájek, Nezbeda. Sedmičky: 4/3:2/1. Vyloučení: 2:5. Bez diváků. Sedmičkový rozstřel: proměnil Šustáček (1:0), proměnil Gromyko (1:1), proměnil Mořkovský (2:1), proměnil Solák (2:2), proměnil Havran (3:2), proměnil Patzel (3:3), neproměnil Hlinka (3:3), proměnil Plaček (3:4), neproměnil Přikryl (3:4). Stav série: 1:2.

Nejvíce branek Zubří: Mořkovský 10/3, Hlinka 5, Šustáček 4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Solák 6, Patzel 5/1, Skalický 3, S. Mlotek 3, Nedoma 3, Jan Užek 1, Franc, Plaček, Růža, Nantl 1, Urbański, Gromyko 3, Široký, Noworyta. Trenér: Brůna.