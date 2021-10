Baníkovci přivítali soupeře s aktuálně výbornou formou, a to bylo na průběhu utkání znát. Prakticky do 40. minuty se jednalo o vyrovnaný zápas, v němž si Karvinští udržovali tu těsnější, tu větší náskok, ale Veselí se jich pořád drželo minimálně dvě třetiny zápasu.

Teprve poté se baníkovci utrhli a odskočili ze stavu 20:19 na 26:19. To teprve znamenalo zlom. „Výsledek je jasný, ale vůbec neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Do 40. minuty bylo utkání v podstatě vyrovnané a rozhodlo asi to, že jsme nezvládli naši přesilovku po čtyřicáté minutě. Tam nám domácí ujeli, nastartovali se a pak už si to pohlídali,“ konstatoval novoveselský trenér Peter Kostka.

Ten se snažil se svým celkem nadále hrát otevřený handbal, takže baníkovci v závěru zápasu riskující hru Veselí potrestali dalšími trefami a vyhráli nakonec jasně. Hosté však odvedli kvalitní výkon a prověřili Karvinou před důležitými pohárovými zápasy.

Domácí kouč Michal Brůna uznal sílu soupeře. „Veselí přijelo sebevědomé, mělo dobrou bodovou šňůru a zápas nebyl jednoduchý. Zlomili jsme to až někdy v druhé části druhého poločasu. Možná by se nám to podařilo i dřív, ale Péťa Mokroš měl dneska v brance smůlu, dostal snad čtyři kuriózní góly – po blocích, od tyčky do hlavy a pak do branky a podobně. Ale to k házené patří. Jinak musím kluky pochválit. Měli jsme v poslední době hodně nachlazených, museli jsme zrušit tři tréninky. Mančaft se s tím ale popral statečně,“ hodnotil Brůna.

Jeho tým nyní čeká víkendový dvojzápas s tureckým SK BSB Izmir na domácí palubovce v Karviné. V sobotu se hraje od 20 hodin, v neděli pak v 16 hodin.

Baník Karviná – Sokol Nové Veselí 35:26 (16:13)

Sled: 0:1, 4:2, 5:6, 10:9, 13:11, 15:12, 20:16, 20:19, 26:19, 30:21, 33:23. Rozhodčí: Kremláček, Procházka. Sedmičky: 3/3:3/3. Vyloučení: 1:3. Diváci: 659.

Karviná: Mokroš, Marjanović – Skalický 6, Široký, Nantl, Sobol 2, Urbański 1, Noworyta 2, Solák 6, Patzel 9/3, Mlotek 3, Fulnek, Užek 3, Harabiš 2, Růža 1, Franc. Trenér: Brůna.

Nejvíce branek N. Veselí: Dodica 7, Burnazović 6/3.