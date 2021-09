Trenér Baníku Michal Brůna nasadil od začátku nejsilnější sestavu, která si rychle vypracovala náskok, jenž si pak udržovala prakticky celý zápas.

Jediným světlým momentem Kopřivnice bylo přiblížení se na stav 5:6, jinak si hosté udržovali čtyřbrankový a větší rozdíl. Přesto Brůna nebyl s výkonem svého týmu spokojen. „Co jsme předvedli ve druhé půli, bylo na facku. Po našem prostřídání jsme absolutně selhali v obraně, organizace hry neexistovala,“ zlobil se Brůna za prohospodařený náskok.

„To bylo snad poprvé, co jsem byl po vítězném utkání, ještě k tomu po derby v Kopřivnici, hrozně naštvaný. V kabině to hráči dostali sežrat a cesta autobusem pak byla tichá. Jako bychom ten zápas prohráli,“ kroutil hlavou Brůna. Na své hráče ale chce být náročný. „Pokud to máme někam dotáhnout, tak k tomu prostě musíme tvrdě přistupovat,“ dodal.

„Ukázalo se, že Karviná je profitým, který může trénovat dvakrát denně. Projevilo se to v agresivitě v obraně a v tlaku spojek, které Karviná na naše hráče vyvíjela,“ všiml si trenér Kopřivnice Lubomír Veřmiřovský, který proti Baníku začal s obranou 1-5, ale to neneslo ovoce, tak ji rychle změnil. „Karviná nás přehrávala, takže jsme se zatáhli dozadu a bylo to o něco lepší. Dotáhli jsme se, ale hosté opět zabrali a zaslouženě u nás vyhráli,“ uznal Veřmiřovský.

Výborně zahrál kapitán Jan Užek na pivotu, svůj standard si odvedl Jan Sobol, který se do české soutěže vrátil po dlouhých čtrnácti letech. „Ale jo, tohle vyšlo a celý poločas byl docela dobrý, hlavně obrana. Beníteze jsme pokryli, i ty jejich dva nové hráče (Ibrahima s Grizeljem),“ našel Brůna na utkání přeci jen i pozitiva.

„Bohužel jak jsem řekl, náš náskok jsme ve druhé půli úplně zahodili a takhle si boj hráčů o místo v sestavě nepředstavuji. Nebýt toho, že Maňas (brankář Marjanović) chytil v půli snad sedm střel za sebou, tak podobný náskok ani nemáme a kdo ví, jak by to nakonec skončilo,“ zakončil vítězné derby Brůna.

KH Kopřivnice – Baník Karviná 23:27 (7:12)

Sled: 0:2, 1:4, 5:6, 5:10, 7:14, 8:17, 11:19, 15:22, 17:24, 20:26. Rozhodčí: Špunar, Šlezingr. Sedmičky: 4/4:2/2. Vyloučení: 6:6. Diváci: 500.

Nejvíce branek Kopřivnice: Hanus 5, Grizelj 5/4.

Karviná: Marjanović, Mokroš – Sobol 3, Užek 6, Mlotek 1, Růža 2, Patzel 3/2, Skalický 3, Franc, Fulnek, Solák 3, Nantl 2, Harabiš 1, Noworyta 1, Urbański 2, Široký. Trenér: Brůna.