Snad z přemíry nervozity dělaly dost chyb v koncovce útočné fáze, občas nezpracovaly balon, a to si proti soupeři, se kterým se počítá mezi tři nejlepší týmy soutěže, prostě nemohou dovolit.

Ale nevadí. Jak se už trenér Bohumína Pavel Rekšák nechal slyšet, podzim bude o nabírání zkušeností. „Jinými slovy: je to naše sázka na mládí. To se v tomto utkání potvrdilo. Dostaly šanci mladé holky, které soupeř svou kvalitou předčil, ale kdy jindy by měly dostávat šanci, než v takových těžkých zápasech?“ klade si řečnickou otázku Rekšák.

Během utkání své svěřenkyně několikrát nabádal k větší aktivitě. „Pořád je tady ten prvek, kdy potřebujeme hru zrychlit. Soupeře, který se teprve vrací do obrany, musíme předčit a dostat ho pod tlak. Nečekat, až se zformuje. Rozehrávka musí být agresivnější a rychlejší. Až ve chvíli, kdy je hra přerušená, můžeme hrát postupný útok,“ vysvětluje Rekšák.

Děvčata si však na prvoligovou úroveň musí teprve zvyknout. Jestli chtějí porážet prvoligisty, je potřeba se přizpůsobit „prvoligovému“ myšlení a následnému provedení. „Moderní házená je hlavně o rychlosti a soupeř, který je schopen na to patřičně zareagovat, má velkou výhodu,“ uznává bohumínský kouč.

Zdroj: Deník / Martin Ruščin

Jeho tým měl tak trochu smůlu na los, protože po Hostivicích narazil na Ivančice. „Je to i částečně smůla, protože jsme v prvních dvou kolech narazili na soupeře, kteří pravděpodobně budou hrát do trojky, ale i s takovými soupeři se hrát dá. Bohužel nám dneska chyběla střelkyně z dálky,“ uznal Rekšák.

Nejlepší bohumínská střelkyně Marie Janošová totiž nedostala volno v práci a domácí hráčky se tak musely obejít bez střely z větší vzdálenosti. Mladé hráčky se tak snažily probít až do brankoviště, ale obrana Ivančic pracovala výborně. „Soupeř na nás vytáhl zataženou obranu 0-6, a protože jsme neměli střelce z dálky, šlo to na našem útoku vidět,“ souhlasil trenér.

Cíle jeho družstva se ovšem nemění. „Dál budeme dávat prostor mladým, i v tomto utkání si to patřičně vyzkoušely a osahaly. Potřebují získat zkušenosti, je to pro ně cenná škola do budoucna. Jsem rád, že holky nevyhořely, dokázaly se s tím porvat a měly tam i hezké momenty. Ty horší pramenily z únavy a nezkušeností, ale právě o tom to je. Jak jsem říkal už posledně, celý podzim bude o nabírání zkušeností a jaro už bude vypadat úplně jinak, to už budou holky otrkané,“ doufá Rekšák.

Ostatně – v plné síle a se stejným nasazením, jaké předvedly v prvních dvou kolech, se házenkářky Bohumína jistě dočkají už i nějakých bodů. Nyní jim nastává série s hratelnějšími soupeři a třeba brněnské Bohunice, kam zajíždějí v sobotu, dokázaly posledně v Českém poháru porazit, stejně jako Olomouc.

SC Bohumín – HK Ivančice 25:32 (10:16)

Sled: 2:3, 2:6, 5:6, 7:8, 9:11, 9:14, 10:18, 11:20, 13:22, 16:23, 17:26, 20:26, 22:29, 24:30. Rozhodčí: Horsák, Švidernoch. Sedmičky: 5/3:3/2. Vyloučení: 2:3.

Bohumín: Zemanová, Fasorová – Kusynová 2, Barčáková 1, Beličinová 1, Vachtarčíková 5/1, Gižová 2, Hirešová 7/1, Szafarczyková, Stonawská, Klimková 1, Červenková, Svobodová 6/1. Trenér: Rekšák.

Nejvíce branek Ivančic: Janoušková 8/2, Hájková 7, Krejčíková 6.