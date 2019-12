„První poločas se nám hodně povedl. Proměňovali jsme šance, dobře bránili, gólman lapal všechno, co na něho letělo,“ pochvaloval si „Solo“ po karvinském postupu přes Železničar Niš.

Druhá půle ztratila v úvodních minutách na tempu. Pak ale baníkovci zase přidali. „Začali jsme trochu vlažně, nepřistupovali jsme ke střelcům soupeře tak rychle a gólmanům jsme moc nepomohli. A hlavně jsme přestali proměňovat šance, protože v prvním poločase jejich gólman skoro nic nechytil. Dvakrát jsme ho vytáhli z brány. Naštěstí jsme se v důležitých momentech semkli a pak zase naskočili do výkonu z první půle,“ rekapituloval karvinský odchovanec postupový mač.

V Karviné se cítí skvěle, klub miluje

Na dotaz, zda má za sebou nejlepší výkon v mezinárodních pohárech, nedovedl odpovědět. „Na to strašně nerad odpovídám, to je spíš na někom jiném, aby mě zhodnotil. Na trenérovi nejspíš. Ale jasně – cítil jsem se dobře. Tady se ani jinak cítit nemůžu. Miluji ten klub a jsem schopný pro něj udělat cokoliv. A ještě když přijde plná hala skvělých fanoušků, tak je radost hrát házenou, to se ani nedá popsat, jak jsem šťastný, že tady mohu být,“ vyznal se Solák ze svých pocitů poté, co se vyfotografoval s malými příznivci, kteří mu v hale vytrvale fandí.

Srbská spojka Milovanović, který řádil v prvním utkání, tentokrát zůstal o jeden gól za Solákem. „Už nebyl tak nebezpečný jako doma, kde nám dal devět gólů. Tam střílel z větší vzdálenosti a my měli problémy s obranou. Dneska jsme do nich ale chodili včas a důrazně. I když pak se zase otevíral více prostor pivota,“ uvažoval Solák.

Naštěstí on sám se pěknými ranami z dálky přičinil o vedení Baníku, o které domácí během utkání už nepřišli. „V Srbsku jsem moc útoků nehrál, což bylo i z taktického hlediska dobře. Trenér mě pošetřil a asi nechtěl, abych úplně ukázal svoje střely. Jsem rád, že mi to tady dneska padalo. Od toho tady ale jsem,“ je si vědom své role v týmu.

Byli podle něj Srbové dobrou prověrkou pro další kolo, kde budou soupeři zase o něco těžší? „Podle mě ano. Měli svou kvalitu. Myslím, že nám pomohlo i předchozí vítězství v Plzni. A také bylo důležité, že jsme se nijak nepoložili v tom prvním utkání v Niši. Tekli jsme tam už o čtyři, ale koncovka nám vyšla, snížili jsme, a to bylo dobré pro naši psychiku,“ uznal Solák.

Po těžkopádném startu se více semkli

Postupová výhra před půldruhého tisíci diváků házenkářům chutnala. Už ve středu přitom hrají čtvrtfinále Českého poháru s Kopřivnicí. Nehrozí baníkovcům po dvou náročných zápasech a vítězstvích nad Plzní a Niší polevení? „To ne, o motivaci nebude nouze. Teď si ale užijeme tento úspěch. Co vím, tak Karviná na jaře nehrála v pohárech už hodně dlouho, snad dvacet let. Euforie je obrovská a my ji teď budeme chtít využít v náš prospěch. Hlavně nesmíme usnout na vavřínech,“ varuje před jakýmkoliv podceněním. „Nejsme mistři světa, pořád jsme nohama na zemi a musíme na sobě dál pracovat, abychom byli lepší,“ upozornil.