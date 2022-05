„Jo, máme první bod, ale série se hraje na tři vítězné zápasy, takže to zatím nic moc neznamená. Je to trochu psychická vzpruha, ale zatím spíš rozjezd. Podle mě se bude rozhodovat až v dalších zápasech,“ mínil Solák po prvním duelu.

Ten další čeká Baník ve středu v Plzni, a tam to bude úplně jiný zápas. „To bude hodně důležité utkání. Víme, že nás čeká těžká bitva, ale chceme, aby to bylo 2:0 pro nás,“ představil plány karvinského mužstva Solák.

Po padesáti letech může jméno Růža dobýt mistrovský titul v mužské házené

Ten se do play off vrátil po čtvrtfinále s Kopřivnicí, které proseděl na lavičce po lehčím zranění. „Měl jsem pak trochu problém dostat se do tempa, vlastně to pořád ještě není stoprocentní, ale jsem schopný hrát, a to je hlavní. Jsem rád, že mohu klukům na place nějakým způsobem pomoct,“ přibližoval Solák.

Čím podle něj Baník Plzeň přehrál? „Asi větším nasazením a taktikou. Šli jsme na to hlavou, vedli hned ze startu 5:0 a asi jsme je tím zaskočili. Také se mi zdálo, že máme více sil, takže i když jsme dělali nějaké chyby, stačilo nám to. Mohlo to skončit i větším rozdílem,“ mínil Dominik Solák.

Baníkovci byli na obhájce titulu dobře připraveni. „Víme, jak Plzeň hraje. Ani nás nepřekvapilo, že měli ve třetí minutě dva vyloučené hráče. Oni jsou známí tím, že umějí přitvrdit, jsou zkušení a zkouší to na nás,“ usmál se Solák.

Skvěle! Házenkáři Baníku mají v sérii s Plzní první výhru

První zápas byl nakonec jasnou záležitostí Karviné, která nedovolila Plzni ani jednou, aby vedla, ba co víc, aby se přiblížila na menší než dvoubrankový rozdíl. Většinou vedla o tři a více branek.

Podle Soláka se oba týmy nemají jak překvapit. „Ne, přece jen s nimi už hrajeme nějakou dobu. Víme, že se prezentují skvěle zvládnutou obranu 1 - 5, hodně ji hrotí. Ale i my umíme hrát tvrdě a v prvním zápase jsme celkem dobře bránili. Pomohli jsme tím gólmanům, kteří nás zase podrželi. A musím pochválit i mladého Davida Růžu., který dneska zahrál fantasticky a své šance se zhostil perfektně,“ vyzdvihl spoluhráče, jemuž zápas sedl.

A co čeká od středečního zápasu? „No, zase to bude o tom, kdo bude mít větší srdíčko, kdo se lépe připraví. Myslím, že na naší straně všichni, kteří nastoupili na hřiště, předvedli super výkon. To budeme potřebovat i v Plzni, abychom se jeden na druhého mohli spolehnout. Také nás hnali fanoušci, kterým se sluší poděkovat. Snad to tak bude pokračovat,“ přeje si Dominik Solák.